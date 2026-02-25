The White Buffalo confirma show em Curitiba em novembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O músico norte-americano Jake Smith, mais conhecido como The White Buffalo, confirmou que Curitiba estará na Brasil Tour 2026. Cantor de voz poderosa, compositor e guitarrista, ele se apresenta no dia 14 de novembro no Tork n’ Roll, com ingressos já à venda ao preço inicial de R$ 260 a meia entrada solidária (mediante doação de 1 kg de alimentos não perecíveis).

Muito conhecido no Brasil pelas músicas que emplacou na trilha sonora da série Sons Of Anarchy (e outras séries como Californication e This is Us), The White Buffalo traz em seu repertório uma riqueza de estilos ímpar. Conhecido pela voz rouca e grave, mistura o folk, com blues, country e rock, com influência direta de Bob Dylan e Leonard Cohen.

A Freight Train Through The Night é o lançamento mais recente, um álbum ao vivo, gravado ao vivo em 2025, no Belly Up, em San Diego. “Este álbum percorre toda a minha carreira, mais de 20 anos escrevendo e apresentando músicas. Com mais de cem canções para escolher, algumas dessas faixas eu escrevi aos 20 e poucos anos, enquanto outras nasceram há apenas alguns anos. Selecionamos favoritas do público e algumas faixas mais profundas para dar a elas uma nova vida”, comentou Jake.

O músico se apresenta ainda nas cidades de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Proto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Recife (PE). The White Buffalo tocou em Curitiba em 2024, com lotação máxima da casa e ingressos esgotados com meses de antecedência.

Os ingressos estarão disponíveis pela plataforma Fastix.

Ouça um dos principais sucessos do The White Buffalo!