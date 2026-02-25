Gigante paranaense do fitness assume gestão de expansão de “rival”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Lynx Studio, que tem quatro unidades em Curitiba, acaba de fechar uma parceria com a Ph.D Sports – maior rede de academias do Paraná com 185 unidades. O foco do projeto é a expansão da Lynx. A partir deste mês a Ph.D passa a ser sócia do Studio na gestão da franqueadora. O objetivo é abrir 100 novas unidades Lynx em todo o país nos próximos 36 meses.

O método da Lynx Studio chama a atenção porque traz resultados em pouco tempo, pois o treino, diferente a cada dia, é realizado de acordo com o objetivo e a necessidade do aluno, com um acompanhamento individual. São somente de 5 a 8 alunos por hora (dependendo do tamanho da unidade) – é quase um trabalho de personal trainner, só que com um valor mais acessível.

Já a Ph.D Sports, com unidades na região Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, trará para a parceria todo o seu know-how de gestão, expansão e franquia, para levar esse método diferenciado da Lynx para todo o Brasil.

“Nós temos um excelente know-how em equilibrar escala X humanização. Nosso atendimento é individualizado e percebemos que podemos levar para todo o país ainda mais personalização, com o método Lynx. Assim, atingimos todos os públicos, com diferentes propostas”, explica Viktor Rossa, fundador da Ph.D.

“Estamos indo muito bem em Curitiba, o retorno dos nossos alunos é o que nos guia e muitos pedem para abrirmos unidades em outros bairros e regiões. Agora, com a capilaridade e experiência da Ph.D, isso será realidade. Vamos expandir, mas sem mudar nossa essência e nosso método”, comemora Rodrigo Bordignon, idealizador da Lynx.

Unidades da Lynx em atividade:

Lynx Boqueirão: Major Theolindo Ferreira Ribas, 2290

Lynx Hauer: Rua João Soares Barcelos, 363

Lynx Bacacheri: Rua Nicarágua, 679

Lynx Cristo Rei: Rua Oyapock, 677



