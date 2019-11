Depois de roubar dois carros, entre eles o de um guarda municipal, um homem ainda não identificado foi morto na noite desta terça-feira (19), ao entrar em confronto com os policiais militares da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), no bairro Roseira, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba.

+Leia mais! Tempo carrancudo em Curitiba nesta quarta-feira. Será que vai chover?

O início da ação ocorreu no Bairro Alto, em Curitiba, quando o rapaz roubou um veículo Peugeot pertencente ao guarda municipal. Após o roubo, ele fugiu por um quilômetro e abandonou o carro para tentar desviar a atenção dos policiais que estavam na cola.

Ainda no Bairro Alto, o individuo roubou um veículo HB20 de um morador e foi em direção a São José dos Pinhais. No entanto, uma equipe da Rone em patrulhamento estranhou a movimentação deste carro e recebeu a informação de um alerta de roubo. Ao fazer a abordagem, houve confronto e o assaltante foi morto dentro do veículo e lá foi encontrada uma pistola 380. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba.

+Viu essa? Mulher atira no próprio comparsa durante fuga após assalto a lotérica em Curitiba