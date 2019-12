Luiz Fillipy Ribeiro dos Santos, 36 anos, e Fernando Jorge de Souza da Silva, 24 anos, estão detidos em Penitenciárias do Estado, mas eram responsáveis por comerciar uma enorme quantidade de entorpecentes e movimentar o mundo do crime.

Bruxo e Fernandinho, apelidos da dupla, dominam o tráfico de drogas em Campina Grande do Sul, na região Metropolitana de Curitiba. A apesar de estarem com a liberdade cerceada, mantinham relação com muita gente e segundo a Polícia Civil, comandavam uma organização criminosa em várias cidades próximas à Curitiba como Colombo e São José dos Pinhais.

“É mais uma fase da operação que busca barrar uma associação criminosa que liderava o tráfico. Dois deles, líderes, já estavam presos”, disse o delegado Ricardo Casanova, da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Depois de 5 meses de investigação, a Polícia Civil cumpriu nesta manhã de terça-feira (03), 19 mandatos de prisão preventiva e 13 mandados de busca domiciliar contra a organização da dupla Bruxo e Fernandinho. Até o momento, 18 pessoas foram presas em flagrante em Campina Grande do Sul, Colombo e São José dos Pinhais, entre elas 3 adolescentes por tráfico de drogas. Além disto, foram apreendidos 4,5 quilos de cocaína, balanças de precisão, 4 veículos e R$ 25 mil reais.

Mais detalhes serão repassados ainda na manhã desta terça-feira.