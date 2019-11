Dois homens foram mortos na manhã deste sábado (9), em um terreno na Linha Verde, no Bairro Alto, em Curitiba. Moradores relataram que foram ouvidos vários disparos de arma de fogo e logo em seguida a Polícia Militar (PM) foi acionada. Uma das vítimas é o ex-policial civil Samir Skandar, que seria o alvo dos atiradores. O outro homem morreu possivelmente por ter visto toda a ação dos marginais.

“Quem trabalha aqui na empresa abriu o portão assim que o carro branco chegou. Logo após veio um carro de cor preta. A principio tem característica de execução, pois o carro ainda estava funcionando”, disse o delegado Marcos Fontes.

Um dos corpos, o do ex-policial, estava dentro de um veículo Honda CRV branco, sem alerta de roubo, estacionado próximo ao barracão. Já o outra vítima dos disparos ficou a cerca de dez metros do portão de entrada. “Chegamos com duas vítimas já em óbito. No motorista foram dez tiros e no outro rapaz pelo menos três”, disse o soldado Rodrigo Pereira, do Corpo de Bombeiros.

Barracão

No barracão vários carros estavam estacionados e a Polícia Civil, após uma investigação, apontou que todos os veículos estavam em situação regular. No terreno não havia placa de identificação de loja.

Veículo suspeito!

Uma Renault Duster está sendo procurada na região por policias do Bope. Uma submetralhadora teria sido usada no crime.