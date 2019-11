As tarifas de água e esgoto vão ficar mais caras a partir de segunda-feira (11). A partir dessa data, a Sanepar está autorizada a cobrar os 3,76% a mais que haviam sido inicialmente barrados pela Justiça, em maio, mas que posteriormente, em 23 de outubro, acabou liberado por decisão do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR).

Assim, para residência, micro e pequeno comércio, até 5 m cúbicos, a tarifa de água passa de R$ 37,47 para R$ 38,77 – um acréscimo de R$ 1,30. Já para água e esgoto, nessa faixa de consumo, o valor passará de R$ 67,45 para R$ 69,79, subindo R$ 2,34.

O período em que o reajuste ficou suspenso, entre abril e novembro, será cobrado de maneira retroativa dos consumidores. Esse montante aparecerá nas faturas dos próximos seis meses, a partir de 19 de novembro.