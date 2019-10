Depois de 47 anos, a Companhia de Operações com Cães (COC), que faz parte do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Paraná, tem uma mulher em sua equipe pela primeira vez. A soldado Angélica Aparecida Chuede passou por estágio e foi aprovada com uma das maiores notas entre os integrantes do processo seletivo. Ela também tem formação em Medicina Veterinária.

Após cinco anos trabalhando como policial militar, Angélica resolveu encarar um novo desafio dentro da carreira e participou do processo seletivo do Bope. “Hoje eu digo que estou no lugar que sempre sonhei. Eu me preparei para estar no canil, estudei e me dediquei”, contou a policial.

Para Angélica, o fato de ela ser a primeira soldado mulher da companhia não faz diferença na rotina de trabalho. “Tenho respeito pelos meus colegas do comando, trabalho na rua e posso dizer que o fato de eu ser mulher fica em segundo plano”, comentou.

Para ela, a formação em veterinária pode fazer toda a diferença durante as operações: “posso fazer o primeiro atendimento no local caso o cão venha a sofrer um acidente, por exemplo”, explicou. Mesmo assim, conhecendo a anatomia e biologia de um cão, a soldado Angélica disse que a função de cinotecnia – que estuda o comportamento e adestramento de cães – exige um conhecimento bem diferente do que é ensinado na graduação de Medicina Veterinária.

Para entender melhor sobre adestramento de cães policiais, Angélica contou com a ajuda de um colega muito especial – esse de quatro patas. Hunter, um pastor holandês de 18 meses, está quase pronto para se dedicar às operações policiais. “Ele foi o meu primeiro cão de trabalho. Eu comecei treinando ele sozinha, foi um desafio, mas ele tem se saído muito bem”, comemorou.

Hunter deverá trabalhar em duas modalidades: busca e captura de pessoas e faro de entorpecentes. A soldado treina seu cão todos os dias, eles vão para o canil e voltam juntos para casa.

Durante os dias de folga, o treino com Hunter ainda continua. “Eu sempre ensino algo mais para ele, um treino que para ele é uma brincadeira sadia”, reiterou a policial.