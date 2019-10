Uma força-tarefa de 150 policiais prendeu três pessoas e apreendeu cerca de 50 pés de maconha e dois carros irregulares em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, nessa terça-feira (22). A operação contou com agentes da Força Nacional, Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação faz parte do projeto-piloto Em Frente Brasil, do Ministério da Justiça, para reduzir os índices de criminalidade no país – desde agosto a Força Nacional reforça a segurança na cidade vizinha de Curitiba.

A operação abordou 392 pessoas nas ruas, em blitze de trânsito e fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Em uma das abordagens, no bairro Afonso Pena, os policiais encontraram um revólver na mochila de um passageiro do ônibus Colombo/São José dos Pinhais.

No bairro Jardim Suissa, um adolescente de 15 anos foi apreendido após serem encontrados 15 pés de maconha na residência em que mora. Todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais.