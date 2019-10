Um assalto contra uma mulher, na noite desta quarta-feira (16), entre a rua Coronel Wallace Scott Murray com a Avenida Paraná, no bairro Santa Cândida, em Curitiba, terminou com prisão, ferimentos e uma pessoa foragida. Dois indivíduos roubaram a bolsa de uma mulher, mas um Guarda Municipal que fazia exercícios no período de folga visualizou a ação e não teve receio de auxiliar a vítima.

“Eu e meu colega nos deparamos com o roubo em andamento. Um meliante com uma arma branca na mão subtraiu a bolsa dela e saiu em fuga pela via pública. Nós conseguimos reter um elemento que estaria na cobertura, mas o outro conseguiu fugir pelo rio entrando pelas manilhas de bueiro”, disse Garcia, Guarda Municipal de Colombo.

Moça machucada

A moça sofreu ferimentos leves na mão ao tentar se defender da agressão sofrida. Além dos machucados que foram prontamente atendidos pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), os agentes da Guarda Municipal tiveram que acalmar a vítima. “Ela estava bem nervosa devido ao roubo e traumatizada com a situação”, relatou Garcia. A faca utilizada na ação foi apreendida posteriormente pela Polícia.

*Com informações do repórter fotográfico Lineu Filho.