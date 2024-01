Com prova de agilidade e sorte, Rodriguinho se tornou o segundo vencedor da Prova do Líder do BBB 24, nesta quinta-feira (11). A prova envolveu duas fases: na primeira dinâmica, os participantes foram divididos em quatro grupos de seis pessoas, onde três jogadores ficaram responsáveis por girar a manivela que movimentava uma van, enquanto os outros três embarcaram e levaram três caixas até o desembarque, em seguida os outros três do grupo fizeram o mesmo trajeto. O grupo que entregasse as seis caixas primeiro venceria a semifinal.

>>Acidente no BBB retira participante Giovanna da prova do líder

Na segunda fase, cada jogador da equipe vencedora da primeira fase abriu um envelope localizado nas caixas; o jogador que abrisse o envelope com card escrito “Meli +” venceria a prova e se tornaria o Líder.

VEJA TAMBÉM: Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24

A equipe azul de Rodriguinho contou com Nizam, Lucas Pizane, Matteus, Fernanda e Giovanna Pitel que foram convidados a integrar o VIP com o líder, assim como Yasmin Brunet, Deniziane, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.

Na mira do Líder

Em sua segunda missão como líder, Rodriguinho teve de escolher três brothers para ficarem “Na Mira do Líder”. No dia da formação de Paredão, o líder só poderá escolher entre um dos três para indicar para a berlinda. Rodriguinho escolheu Davi, Isabelle e Beatriz, decisão final será revelada nesta sexta-feira (12).

