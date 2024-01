Acidente no BBB retira participante Giovanna da prova do líder

A primeira festa da edição que ocorreu nesta quarta-feira (11) foi mais animada para uns do que para outros. A ex-emparedada Giovanna que o diga. A sister fraturou o 5º metatarso, um dos ossos do pé e só percebeu horas depois, após solicitar um atendimento médico para dor que sentia na região. Quem faturou a liderança foi Rodriguinho.

A mineira precisará usar uma bota ortopédica por cinco semanas e está usando muletas para locomoção.

Após a avaliação médica, Giovanna se preocupou com o desempenho nas dinâmicas do programa e revelou medo de ser eliminada pela direção do programa. “Como vou participar de prova, gente? Tem prova duas vezes por semana?”, questionou, ao desabafar com Nizam e Deniziane.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que o veto que a antiga líder Deniziane teria para a prova do líder foi cancelado, visto que Giovanna, por ordens médicas, não poderia participar da prova.

