Quais regiões elegeram mais deputados estaduais? RMC e Norte Central lideram

A apuração de 100% das urnas no último domingo (4) confirmou a lista dos 54 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a partir de janeiro de 2027. Conforme o resultado das urnas, a taxa de renovação da Alep é de 42,5%, consolidando a presença de diferentes regiões do Estado no Legislativo.

No total, 24 nomes que iniciaram o mandato na legislatura 2023–2027 darão lugar a novos representantes — uma contagem que inclui 23 parlamentares eleitos pela primeira vez para a Casa e nomes que retornam ao plenário ou assumiram vagas ao longo dos últimos anos.

A maior fatia das cadeiras continuará sob a influência de Curitiba e da Região Metropolitana (RMC), que somam 20 deputados com base eleitoral declarada na região.

Em seguida, destaca-se o Norte Central, impulsionado pela votação em cidades como Londrina e Maringá, garantindo 11 parlamentares. O Oeste do Paraná garantiu 7 assentos, impulsionado por quatro eleitos em Cascavel e três em Foz do Iguaçu.

Regiões como os Campos Gerais, o Centro-Sul e o Sudoeste do Paraná contam com 3 representantes cada. O Litoral e o Sudeste fecham a lista com 2 cadeiras cada uma, enquanto o Noroeste, o Norte Pioneiro e o Centro-Ocidental contam com 1 representante cada.

Veja quem são os deputados eleitos por região:

Curitiba e Região Metropolitana (20 deputados): Alexandre Amaro, Alisson Wandscheer, Angelo Vanhoni, Anibelli Neto, Bruno Secco, Deivid Wisley, Delegada Tathiana Guzella, Denian Couto, Flávia Francischini, Gerson Colodel, Gilberto Ribeiro, Goura, Jasson Goulart, Lu Bonatto, Mauro Moraes, Miss Preta, Ney Leprevost, Paulo Gomes da TV, Paulo Melo e Thiago Bührer.



Alexandre Amaro, Alisson Wandscheer, Angelo Vanhoni, Anibelli Neto, Bruno Secco, Deivid Wisley, Delegada Tathiana Guzella, Denian Couto, Flávia Francischini, Gerson Colodel, Gilberto Ribeiro, Goura, Jasson Goulart, Lu Bonatto, Mauro Moraes, Miss Preta, Ney Leprevost, Paulo Gomes da TV, Paulo Melo e Thiago Bührer. Norte Central (11 deputados): Bazana, Cobra Repórter, Delegado Jacovós, Do Carmo, Felipe Machado da Saúde, Jessicão, Maria Victoria, Mario Verri, Soldado Adriano José, Thiago Foltran e Ulisses Maia.



Bazana, Cobra Repórter, Delegado Jacovós, Do Carmo, Felipe Machado da Saúde, Jessicão, Maria Victoria, Mario Verri, Soldado Adriano José, Thiago Foltran e Ulisses Maia. Oeste (7 deputados): Batatinha, Gugu Bueno, Itamar Paim, Matheus Vermelho, Paulo Mac Donald, Prof. Lemos e Yasmin Hachem.



Batatinha, Gugu Bueno, Itamar Paim, Matheus Vermelho, Paulo Mac Donald, Prof. Lemos e Yasmin Hachem. Centro-Sul (3 deputados): Artagão Júnior, Cesar Silvestri e Dr. Antenor.



Artagão Júnior, Cesar Silvestri e Dr. Antenor. Campos Gerais (3 deputados): Mabel Canto, Moacyr Fadel e Ricardo Zampieri.



Mabel Canto, Moacyr Fadel e Ricardo Zampieri. Sudoeste (3 deputados): Adão Litro, Fão do Bolsonaro e Luiz Fernando Guerra.



Adão Litro, Fão do Bolsonaro e Luiz Fernando Guerra. Litoral (2 deputados): Fabiana Parro e Hussein Bakri.



Fabiana Parro e Hussein Bakri. Sudeste (2 deputados): Emerson Bacil e Romanelli.



Emerson Bacil e Romanelli. Centro-Ocidental (1 deputado): Marcio Nunes.



Marcio Nunes. Noroeste (1 deputado): Beto Vizzotto.



Beto Vizzotto. Norte Pioneiro (1 deputado): Luiz Claudio Romanelli.

Mudanças e movimentações entre regiões

A dança das cadeiras foi provocada tanto pela troca direta promovida pelos eleitores quanto pela movimentação de lideranças tradicionais que disputaram outros cargos majoritários.

A saída de nomes de grande alcance regional, como Alexandre Curi (Republicanos) e Requião Filho (PDT) na Capital, Tiago Amaral no Norte Central e Marcelo Rangel nos Campos Gerais, abriu margem para a entrada de novas figuras públicas.

No Centro-Sul, por exemplo, a substituição manteve a representatividade concentrada em Guarapuava, com a entrada de Cesar Silvestri (PP) na vaga anteriormente ocupada por Cristina Silvestri (PP). Já no Litoral, a eleição de Fabiana Parro (Podemos) fortalece a presença da região costeira com base em Paranaguá.