Quem é Fão do Bolsonaro, novo nome do PL que conquistou votação histórica em Cascavel

Nas Eleições 2026, Crysthofour Pereira de Almeida, conhecido como Fão do Bolsonaro (PL), conquistou a maior votação já registrada por um candidato a deputado estadual em Cascavel. O resultado também o colocou entre os dez nomes mais votados do partido no Paraná.

Aos 35 anos, o vereador de Cascavel foi eleito deputado estadual com 48.309 votos e garantiu uma das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a partir de 2027. Ele está entre os 29 candidatos do país que adotaram “Bolsonaro” como nome de urna.

Somente em Cascavel, onde exerce o mandato de vereador, Fão recebeu 35.707 votos, o equivalente a 20,12% dos votos válidos para deputado estadual no município. Cerca de 74% de sua votação total veio da cidade.

O resultado supera, em números absolutos, o dos candidatos que lideraram a disputa nas duas eleições anteriores e estabelece um novo recorde no município. Em 2022, Batatinha (MDB) foi o deputado estadual mais votado em Cascavel, com 29.473 votos. Em 2018, Marcio Pacheco, então filiado ao PPL, liderou a votação local, com 24.044 votos.

Para o deputado eleito, o resultado reflete a aprovação da população e sua identificação com o projeto político apresentado. “O cascavelense é muito crítico, é um povo que participa e que cobra dos seus políticos. E eu vou continuar o trabalho que eu estou fazendo no município de Cascavel agora por todo o Paraná”, afirmou à Tribuna do Paraná.

Com a votação, Fão também ficou entre os dez candidatos mais votados do PL no Paraná para deputado estadual. Os 48.309 votos representam cerca de 3,24% do total obtido pela legenda na disputa. À frente dele, pelo mesmo partido, ficaram Paulo Melo, Jessicão, Delegado Jacovós, Denian Couto, Delegada Tathiana Guzella, Flávia Francischini, Mauro Moraes, Matheus Vermelho e Paulo Gomes da TV.

Quem é Fão do Bolsonaro?

Nascido em Medianeira, no Oeste do Paraná, Crysthofour recebeu ainda na infância o apelido que se tornaria seu nome de urna. Com diferênca de um ano e três meses da irmã, Sthefany, ele tinha dificuldade de chamá-la pelo nome quando os dois eram crianças. Um tio, então, teve a ideia de apelidá-los de “Fão” e “Fefa”.

Antes de ingressar na política institucional, Fão construiu sua trajetória profissional no mercado imobiliário e também atuou como empresário. Noivo da advogada Caroline Queiroz, é descrito como uma pessoa calma e cristão fervoroso.

“Ele é aquele homem que quer viver o extraordinário em tudo, tanto na vida pessoal quanto na vida política, quanto na vida de empresário. Mas, para ele, tudo é Deus e ele realmente coloca Deus acima de tudo”, disse Caroline à Tribuna.

Ao entrar na política, ele manteve o apelido familiar e acrescentou “Bolsonaro” ao nome de urna, buscando reforçar sua identificação com os ideais políticos associados ao ex-presidente.

Trajetória política

A eleição para a Alep não representa sua primeira tentativa de chegar à política estadual. Em 2022, ainda filiado ao Republicanos, Fão concorreu a deputado estadual, recebeu 7.198 votos em todo o Paraná e terminou como suplente. Sua trajetória eleitoral, porém, começou antes.

Em 2020, disputou pela primeira vez uma vaga na Câmara Municipal de Cascavel. Na ocasião, pelo Podemos, recebeu 1.208 votos, mas não se elegeu. Quatro anos depois, voltou à disputa municipal, já pelo PL, e conquistou o primeiro mandato eletivo.

Em 2024, Fão recebeu 2.287 votos e foi eleito vereador de Cascavel para a legislatura de 2025 a 2028. Agora, menos de dois anos após chegar à Câmara Municipal, deixará o Legislativo local para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná.

Entre os principais objetivos para o novo mandato, segundo Fão, está a organização da direita no estado. “Vamos fazer a maior bancada da história dos Legislativos. Vamos aposentar o PT desta nação e, não tenho dúvida nenhuma de que o povo brasileiro vai voltar a sorrir, o Brasil vai prosperar e nós vamos parar de ser um país de especulação e voltar a ser um país de investimento”, afirmou.

Em relação à atuação parlamentar, ele diz que pretende montar um gabinete voltado à apresentação de soluções para o Paraná. O deputado eleito descreve sua visão como um “projeto de poder”, e não apenas de representatividade. “Em alguns dias, vamos aposentar os coronéis das políticas e, cada vez mais, trazer gente boa para participar porque quando bem se cala o mal toma conta”, completou.

Atuação em Cascavel

Na Câmara Municipal, Fão passou a ocupar espaços relacionados a áreas que também deverão fazer parte de sua atuação política. Em 2025, foi membro da Comissão de Segurança Pública e Trânsito e presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. As duas são comissões permanentes da 18ª Legislatura da Câmara de Cascavel.

Como vereador, Fão também apresentou propostas e articulou recursos para o município. Entre as iniciativas, está o Requerimento nº 239/2025, aprovado pela Câmara, que resultou na destinação de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão para a compra de aparelhos de ar-condicionado destinados às escolas municipais e aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Na área religiosa, protocolou o Projeto de Lei nº 63/2025, que propõe estabelecer penalidades administrativas e multas para pessoas ou instituições que pratiquem atos de escárnio ou vilipêndio contra símbolos e objetos de culto religioso.