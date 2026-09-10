Produtor rural ganha R$ 50 mil no Nota Paraná um dia após completar 46 anos

O sorteio do Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (10) premiou 43 mil consumidores do estado. A consulta aos ganhadores pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do programa, na seção “Sorteios”. O resultado estará disponível nas duas plataformas a partir das 17h.

O maior prêmio, de R$ 100 mil, foi para um professor da rede municipal, morador do bairro Ronda, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ele participou do sorteio com sete bilhetes, gerados a partir de oito notas fiscais. Ao todo, gastou pouco mais de R$ 1,3 mil em compras realizadas no mês de maio.

O segundo maior prêmio, de R$ 50 mil, foi para um produtor rural que completou 46 anos nesta quarta-feira (9). Além dos dois principais valores, o sorteio distribuiu outros 100 prêmios de R$ 1 mil e 8 mil prêmios de R$ 100 aos consumidores que participaram da iniciativa.

O programa também contemplou entidades sociais. Ao todo, foram entregues mais 20 mil prêmios para instituições, com valores que variam de R$ 100 a R$ 5 mil.

Como participar?

Para participar dos sorteios do Nota Paraná, o consumidor precisa fazer compras em estabelecimentos comerciais e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Além de permitir o acúmulo de créditos, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante, a inclusão do CPF também gera bilhetes para os sorteios mensais.

Dessa forma, as compras realizadas ao longo do mês podem resultar em bilhetes para concorrer aos prêmios. O consumidor não precisa fazer um cadastro específico para cada sorteio: depois de inscrito no programa e com o CPF incluído nas notas fiscais, os bilhetes são gerados conforme as regras da iniciativa.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “Cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais. Entre as informações solicitadas estão CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço. Ao final, o participante deve criar uma senha pessoal para acessar a conta.