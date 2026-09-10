Instituto aponta Moro em vantagem para governador do Paraná; 44% ainda estão indecisos

O instituto Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (10) uma pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições 2026.

A 24 dias da data marcada para o primeiro turno (4 de outubro), 44% dos paranaenses diz ainda não ter definido o voto para governador, segundo cenário espontâneo da Alfa Inteligência. Já no cenário estimulado, o senador Sergio Moro (PL) abre vantagem, somando 39% das intenções de voto.

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Moro é seguido pelos candidatos Sandro Alex (PSD), com 26%, e Requião Filho (PDT), com 20%. Para 62% dos entrevistados, a escolha do voto para governador do Paraná é definitiva e não vai mudar até o dia da votação.

Outros 18% responderam que podem mudar o voto para governador, enquanto 16% ainda não decidiram e outros 4% não sabem ou não responderam.

Nas simulações de confronto direto em segundo turno, Moro venceria Sandro Alex (45% a 39%) e Requião Filho (54% a 34%), se as eleições fossem hoje. Sandro Alex venceria Requião Filho (47% a 31%).

A aprovação popular à atual gestão estadual paranaense chega a 74%, conforme a pesquisa Alfa Inteligência. Outros 22% desaprovam a gestão de Ratinho Junior (PSD), enquanto 3% não sabem ou não responderam à pergunta.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O instituto Alfa Inteligência fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes).

Mais de 40% dos paranaenses dizem ainda não ter definido o voto, segundo cenário espontâneo

Sergio Moro (PL): 25%

Sandro Alex (PSD): 14%

Requião Filho (PDT): 13%

Outros: 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 44%

Sergio Moro abre vantagem no cenário estimulado

Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Dr. Alexandre Salomão (Mobiliza) e Samuel de Mattos (PSTU) não pontuaram.

Segundo turno para governador do Paraná

A pesquisa da Alfa Inteligência simulou três cenários de segundo turno. Confira o resultado abaixo:

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 45%

Sandro Alex (PSD): 39%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 54%

Requião Filho (PDT): 34%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 47%

Requião Filho (PDT): 31%

Branco/Nulo: 15%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo instituto Alfa Inteligência de 4 a 9 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03042/2026.