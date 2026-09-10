Instituto aponta Moro em vantagem para governador do Paraná; 44% ainda estão indecisos

O instituto Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (10) uma pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições 2026.
A 24 dias da data marcada para o primeiro turno (4 de outubro), 44% dos paranaenses diz ainda não ter definido o voto para governador, segundo cenário espontâneo da Alfa Inteligência. Já no cenário estimulado, o senador Sergio Moro (PL) abre vantagem, somando 39% das intenções de voto.
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Moro é seguido pelos candidatos Sandro Alex (PSD), com 26%, e Requião Filho (PDT), com 20%. Para 62% dos entrevistados, a escolha do voto para governador do Paraná é definitiva e não vai mudar até o dia da votação.
Outros 18% responderam que podem mudar o voto para governador, enquanto 16% ainda não decidiram e outros 4% não sabem ou não responderam.
Nas simulações de confronto direto em segundo turno, Moro venceria Sandro Alex (45% a 39%) e Requião Filho (54% a 34%), se as eleições fossem hoje. Sandro Alex venceria Requião Filho (47% a 31%).
A aprovação popular à atual gestão estadual paranaense chega a 74%, conforme a pesquisa Alfa Inteligência. Outros 22% desaprovam a gestão de Ratinho Junior (PSD), enquanto 3% não sabem ou não responderam à pergunta.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O instituto Alfa Inteligência fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes).
Mais de 40% dos paranaenses dizem ainda não ter definido o voto, segundo cenário espontâneo
- Sergio Moro (PL): 25%
- Sandro Alex (PSD): 14%
- Requião Filho (PDT): 13%
- Outros: 1%
- Ninguém/Branco/Nulo: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 44%
Sergio Moro abre vantagem no cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 39%
- Sandro Alex (PSD): 26%
- Requião Filho (PDT): 20%
- Luiz França (Missão): 1%
- Tayná Miessa (UP): 1%
- Branco/Nulo: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Dr. Alexandre Salomão (Mobiliza) e Samuel de Mattos (PSTU) não pontuaram.
Segundo turno para governador do Paraná
A pesquisa da Alfa Inteligência simulou três cenários de segundo turno. Confira o resultado abaixo:
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 45%
- Sandro Alex (PSD): 39%
- Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 6%
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 54%
- Requião Filho (PDT): 34%
- Branco/Nulo: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 47%
- Requião Filho (PDT): 31%
- Branco/Nulo: 15%
- Não sabe/Não respondeu: 7%
Metodologia: 1.200 entrevistados pelo instituto Alfa Inteligência de 4 a 9 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03042/2026.