Procon/PR alerta para direito do consumidor no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, comemorado na próxima quinta-feira (12), promete lotar restaurantes, bares e motéis. Por isso, o Procon-PR, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, está alerta.

Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR, orienta para algumas situações que podem ser antecipadas, e evitar frustrações e dor de cabeça. Uma questão importante é quanto ao presente comprado na internet. Vale ficar atento ao dia da entrega.

+ Leia mais: RMC inaugura terceiro maior centro logístico da Volvo no mundo

“As pessoas devem ficar atento ao prazo de entrega, pois muitas empresas prometem entregar um presente de um dia para o outro, mas com a movimentação dessa data, talvez tenha algum atraso. É preciso tomar cuidado. Outra dica, essa para quem for comprar em uma loja física, é negociar com o vendedor se existe chance de troca do produto. Não existe a obrigatoriedade, e por isso, precisa ser comentado no momento da compra”, disse Claudia.

Na quinta, os restaurantes terão grande movimento de clientes. A dica é chegar cedo, pois os estabelecimentos não precisam fazer reservas. Claudia Silvano, reforça que pedir nota fiscal é imprescindível, pois é esse documento que possibilitará a realização de uma reclamação, caso seja necessário. “Sempre peça e guarde a nota fiscal, é ela que vai possibilitar ao consumidor a reclamação caso venha com problema”, completou Silvano.

Curitibanos poderão tomar vacina nos terminais de ônibus

Por último, o Procon-Pr orienta também quanto à pesquisa de preços, que deve incluir as formas de pagamento, pois a legislação autoriza a cobrança de preços diferenciados dependendo da forma de pagamento escolhida pelo consumidor.

>>> Reclamações podem ser feitas nos seguintes canais de atendimento do Procon-PP: https://www.procon.pr.gov.br/Pagina/Formas-de-Atendimento