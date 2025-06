Curitibanos poderão tomar vacina nos terminais de ônibus

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba vai comemorar o Dia Nacional da Imunização, na segunda-feira (9), levando a vacina contra a gripe a dez terminais de ônibus. As equipes estarão nos terminais Campina do Siqueira, Bairro Alto, Cabral, Boqueirão, Pinheirinho, CIC, Tatuquara, Portão, Capão da Imbuia e Sítio Cercado no horário de maior movimento, das 18h às 20h, para vacinar as pessoas que ainda não receberam sua dose em 2025, disponível para toda população com 6 meses ou mais.

As equipes de vacinação e o local de aplicação estarão identificados. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação com foto. “Esta é mais uma estratégia da SMS para ampliar a imunização na cidade e proteger nossa gente contra a gripe. Vacinar é cuidar”, lembra a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

+ Leia mais: Catolicismo ainda domina Curitiba, mas outras religiões ganham mais fiéis

Neste ano, a vacinação contra a gripe foi iniciada em Curitiba no dia 1 de abril, destinada inicialmente para o público prioritário, visando proteger os mais vulneráveis aos quadros gripais. A partir de 10 de maio, a dose que protege contra a Influenza foi liberada para todos com 6 meses ou mais e a SMS ampliou as estratégias de atendimento, levando a aplicação a locais públicos e de grande circulação de pessoas, além de manter a oferta nas 107 Unidades de Saúde, de segunda à sexta.

Desde o final de maio, as equipes da SMS levaram a vacina da gripe a mais de 40 locais de grande circulação de pessoas, o que resultou em mais de 100 mil doses aplicadas nessa estratégia.

No total, Curitiba aplicou cerca de 405 mil doses da vacina Influenza desde a abertura da imunização. Até o dia 1 de junho, a cobertura do público de rotina (pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes) atingiu 43%, sendo que o esperado é chegar a 90% de cobertura vacinal aos mais vulneráveis.

Vacina na Escola

Já a estratégia de vacinação nas escolas chegou a 380 instituições de ensino de Curitiba, onde foram analisadas 155 mil carteiras dos estudantes e aplicadas 27,5 mil doses de imunizantes que compões o Calendário Nacional de Imunização do SUS.

RMC inaugura terceiro maior centro logístico da Volvo no mundo

O Dia Nacional da Imunização tem como objetivo divulgar a importância das vacinas, tanto para o indivíduo como para a saúde coletiva.

Manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar doenças e infecções. Ao entrarem no organismo, as vacinas, que possuem moléculas mortas ou atenuadas, fazem com o que o sistema imunológico reaja e produza os anticorpos necessários à defesa contra os agentes, o que torna o corpo imune a eles e às doenças que eles causam.