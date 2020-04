O governador do Paraná, Ratinho Jr, reuniu-se nesta sexta-feira (13) com um grupo de médicos infectologistas de hospitais de Curitiba para avaliar as ações de combate ao coronavírus, cujo pico de contágio deve chegar entre o fim de abril e começo de maio. O governo pretende tornar esta reunião recorrente durante a pandemia para ouvir a classe médica na tomada de decisões, como a continuidade do isolamento social.

publicidade

“Esse encontro serve para ajudar o governo do estado nas tomadas de decisões. Um debate de ideias e planejamento de ações para que a população paranaense sofra o mínimo possível”, afirmou Ratinho Jr.

LEIA MAIS – Profissionais de saúde estão longe da família para cuidar de todos nós na pandemia

O governador fez questão de enfatizar no encontro que segue a orientação para que a população fique em casa para evitar o contágio. “É o momento de isolamento social responsável. De união em torno do bem comum”, ressaltou.

O médico Clóvis Arns Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), enfatizou a importância de o poder público monitorar todo dia o avanço do vírus para delinear ações, prevenindo assim ações mais ríspidas se houver descontrole dos casos.

VEJA TAMBÉM – Greca elogia Mandetta um dia após ministro da Saúde ser criticado por Bolsonaro

“Os técnicos da área estão dispostos a colaborar com o governo. A pandemia está neste momento sob controle no Paraná, mas em casos desta magnitude, um dia é diferente do outro”, alerta o médico.

Novos indicadores

Uma das propostas apresentadas pelos médicos ao governador na reunião desta sexta é de que o governo adote outros indicadores além dos exames clínicos para dimensionar o contágio. “Como a pandemia é dinâmica, a cada semana precisamos de uma reavaliação do cenário. Ver qual caminho tomar e analisar se as medidas são as melhores para o momento”, explica a médica Mirella Oliveira, coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva do Hospitalar do Trabalhador, um dos hospitais referência no tratamento da covid-19 no Paraná.