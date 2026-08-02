PSTU oficializa Samuel de Mattos como candidato ao Governo do Paraná

O PSTU oficializou, em convenção realizada neste sábado (1º), a candidatura de Samuel de Mattos ao Governo do Paraná nas eleições de 2026. A chapa terá Helena Figueiredo como candidata a vice-governadora. O partido também confirmou dois nomes para disputar vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Filiado ao PSTU desde 2015, Samuel de Mattos é professor da rede estadual de ensino e disputa pela segunda vez um cargo majoritário. Embora nunca tenha exercido mandato eletivo, foi candidato à Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024.

Após a convenção, o candidato afirmou, nas redes sociais, que pretende apresentar uma alternativa tanto aos partidos de direita quanto ao que chamou de “política de conciliação” adotada por setores da esquerda.

“Vamos juntos construir uma campanha de combate, nas ruas e nos locais de trabalho e estudo, para mostrar que existe outro caminho: um Paraná governado por quem trabalha, e não pelos interesses dos grandes empresários e do agronegócio”, escreveu.

Com a confirmação da chapa do PSTU, o Paraná já tem oficialmente definidos os candidatos Sergio Moro (PL), Sandro Alex (PSD), Requião Filho (PDT), Tayná Miessa (UP) e agora Samuel de Mattos (PSTU) na disputa pelo Palácio Iguaçu. As convenções partidárias podem ser realizadas até 5 de agosto, prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a definição das candidaturas.