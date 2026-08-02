Eleições

PSTU oficializa Samuel de Mattos como candidato ao Governo do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 02/08/26 14h50
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Samuel Mattos, candidato do PSTU ao Governo do Paraná. Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná (Arquivo)

O PSTU oficializou, em convenção realizada neste sábado (1º), a candidatura de Samuel de Mattos ao Governo do Paraná nas eleições de 2026. A chapa terá Helena Figueiredo como candidata a vice-governadora. O partido também confirmou dois nomes para disputar vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Filiado ao PSTU desde 2015, Samuel de Mattos é professor da rede estadual de ensino e disputa pela segunda vez um cargo majoritário. Embora nunca tenha exercido mandato eletivo, foi candidato à Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024.

Após a convenção, o candidato afirmou, nas redes sociais, que pretende apresentar uma alternativa tanto aos partidos de direita quanto ao que chamou de “política de conciliação” adotada por setores da esquerda.

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“Vamos juntos construir uma campanha de combate, nas ruas e nos locais de trabalho e estudo, para mostrar que existe outro caminho: um Paraná governado por quem trabalha, e não pelos interesses dos grandes empresários e do agronegócio”, escreveu.

Com a confirmação da chapa do PSTU, o Paraná já tem oficialmente definidos os candidatos Sergio Moro (PL), Sandro Alex (PSD), Requião Filho (PDT), Tayná Miessa (UP) e agora Samuel de Mattos (PSTU) na disputa pelo Palácio Iguaçu. As convenções partidárias podem ser realizadas até 5 de agosto, prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a definição das candidaturas.

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