O presidente Jair Bolsonaro (PSL) fará no Japão reuniões com o primeiro-ministro Shinzo Abe e com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, além de encontro com empresários locais e com a comunidade brasileira. A previsão de reuniões foi divulgada hoje pelo Palácio do Planalto.

Bolsonaro sairá de Brasília às 22h deste sábado (19). A previsão é de desembarque em Tóquio na segunda-feira (21) para participar, no dia seguinte, da cerimônia de proclamação da entronização do imperador do Japão, Naruhito.

Antes comediante, Zelenski assumiu a presidência da Ucrânia em maio. O político novato virou peça-chave de crise política nos Estados Unidos que motiva movimento pelo impeachment do presidente Donald Trump. Em telefonema, o republicano pediu que o líder ucraniano investigasse o democrata Joe Biden, possível rival de Trump nas eleições de 2020.

A agenda no Japão será a primeira de Bolsonaro na sua mais longa viagem internacional. O presidente deixa o Brasil na noite deste sábado, 19, e retorna ao País na manhã do dia 31.

A ideia do governo é atrair investimentos ao Brasil com o périplo pela Ásia. Bolsonaro deixa o Brasil em meio à implosão do PSL, agora dividido nas alas pró-Bolsonaro e pró-Luciano Bivar, o presidente da legenda.

Além do Japão, o presidente viajará aos seguintes países:

– China: de 24 a 26 de outubro

– Emirados Árabes Unidos: de 26 a 28 de outubro

– Arábia Saudita: de 28 a 30 de outubro

Bolsonaro será acompanhado pelos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; da Agricultura, Tereza Cristina; da Cidadania, Osmar Terra; de Minas e Energia, Bento Albuquerque e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

Além dos ministros, acompanham o presidente o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e os deputados federais David Soares (DEM-SP), Fausto Pinato (PP-SP), Hélio Lopes (PSL-RJ) e Marco Feliciano (Pode/SP).