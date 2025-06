Lula empata com Ratinho Jr, Bolsonaro e mais 3 em projeções para 2026

Uma nova rodada da pesquisa Quaest divulgada nesta quinta (5) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue inelegível pela Justiça, se as eleições de 2026 fossem hoje. O levantamento mostra ambos com 41% das intenções de voto.

Outro empate registrado é com o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior. Veja simulação no final desta matéria.

De acordo com a Quaest, as intenções de voto em Lula em um eventual segundo turno com Bolsonaro caíram 3 pontos percentuais na comparação com o apurado em março (44%), enquanto que o ex-presidente subiu 1%.

Lula (PT): 41% (entre 39% e 43%);

Bolsonaro (PL): 41% (entre 39% e 43%);

Indecisos: 5%;

Branco/nulo/não vai votar: 13%.



O instituto ouviu 2.004 pessoas entre os dias 29 de maio e 1º de junho em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.

Rejeição a Lula e Bolsonaro

A nova rodada da Quaest apontou que 66% dos entrevistados afirmam que Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026, um crescimento de 4 pontos na comparação com a pesquisa anterior de março. Isso se reflete no percentual daqueles que são favoráveis à sua reeleição, que passou de 35% para 32%.

Isso se reflete na queda das intenções de voto da pesquisa divulgada nesta quinta (5) na comparação com a anterior de março, além do aumento da desaprovação de Lula por mais da metade dos brasileiros, acima dos índices de aprovação.

No entanto, o ex-presidente Bolsonaro – que segue inelegível pela Justiça – também tem uma alta rejeição para tentar se candidatar no ano que vem: 65% afirmam que ele deveria abrir mão da candidatura agora e apoiar outro candidato. Já 26% são favoráveis que ele mantenha a intenção de disputar um segundo mandato.

Amplo empate técnico

Caso ele venha a desistir de se candidatar, os brasileiros ouvidos pela Quaest apontam o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) (17%), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) (16%) e o governador paranaense Ratinho Jr. (PSD-PR) (11%) como os principais nomes da direita para disputar a presidência em 2026.

Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula empataria tecnicamente com Tarcísio, Michelle, Ratinho Jr. e Eduardo Leite (PSD-RS), mas sairia à frente dos demais candidatos que podem se lançar pela oposição para as eleições do ano que vem

Disputa com Ratinho Jr.

Lula (PT): 40% (entre 38% e 42%);

Ratinho Jr. (PSD): 38% (entre 36% e 40%);

Indecisos: 5%;

Branco/nulo/não vai votar: 17%.



O governador paranaense avançou 3 pontos na comparação com a pesquisa anterior, enquanto que Lula recuou 2 (dentro da margem de erro).

Disputa com Michelle

Lula (PT): 43% (entre 41% e 45%);

Michelle Bolsonaro (PL): 39% (entre 37% e 41%);

Indecisos: 4%;

Branco/nulo/não vai votar: 14%.



Com a ex-primeira-dama, Lula teve um recuo de 1 ponto na comparação com a pesquisa anterior, e Michelle avançou 1.

