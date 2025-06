Vereador de Curitiba é acusado de receber propina milionária

O vereador Pier Petruzziello (PSD) está sendo acusado de envolvimento em um esquema de propina relacionado a contratos da área da saúde em municípios da Região Metropolitana de Curitiba. As informações foram divulgadas na edição desta terça-feira (03) do Boa Noite Paraná, da RPC. Os municípios citados na denúncia são Colombo, São José dos Pinhais e Araucária.

A acusação partiu de Gustavo Volpato Melo, ex-sócio do Grupo Hygea, empresa que prestava serviços nessas cidades. Segundo o delator, quando atuava na área financeira da empresa, identificou saques suspeitos, marcados com siglas das cidades, classificados como “participação de lucros”. Os valores eram sacados em espécie.

De acordo com Gustavo, desde 2014 havia indícios de que o dinheiro seria repassado a agentes públicos e políticos. Parte desses valores, segundo ele, era entregue em envelopes diretamente na sede da empresa, com destino ao vereador. Na época, Pier exercia seu primeiro mandato e, segundo o delator, seria o responsável por intermediar o contato da empresa com as prefeituras.

Planilhas com registros de valores e contratos foram entregues à polícia. Somente em São José dos Pinhais, os 11 contratos somam mais de R$ 30 milhões entre 2013 e 2015. Em Araucária, o montante ultrapassa R$ 25 milhões no mesmo período.

A delação também menciona o contrato de cerca de R$ 1,5 milhão por mês para a construção da UPA da Cidade Industrial de Curitiba, em 2017. O projeto foi protocolado por Pier e tramitou em regime de urgência, sendo aprovado pela Câmara Municipal.

Em outubro de 2024, o juiz da 23ª Vara da Justiça Federal autorizou mandados de busca e apreensão, afastamento de atividades e sequestro de bens de diversos investigados no inquérito da Polícia Federal sobre o contrato da Prefeitura de Curitiba com o Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS), feito com apoio do Grupo Hygea.

Vereador nega as acusações

Em nota enviada à Tribuna, Pier Petruzziello nega as acusações e afirma que são mentirosas e infundadas. Confira a íntegra do posicionamento:

“Estou indignado e revoltado com o vazamento de uma delação mentirosa e requentada, apresentada pelo criminoso confesso Gustavo Volpato Melo há quase 5 anos, com o objetivo de destruir minha reputação.

A delação não foi aceita pelo Ministério Público, que disse não existir provas. Nunca respondi a nenhum processo em minha vida. Jamais aceitaria qualquer tipo de propina.

Tenho a consciência absolutamente tranquila e sigo trabalhando firme e forte pelo povo curitibano. Lamento que a RPC, mesmo após os meus advogados terem mostrado pessoalmente os documentos que comprovam que a delação é mentirosa, esteja servindo como instrumento de manobra jurídica do criminoso confesso Gustavo Volpato Melo.”

A empresa Hygea deixou de prestar serviços para prefeituras da Região Metropolitana em 2018.