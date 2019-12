O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é novamente o líder da bancada do PSL na Câmara. O sistema eletrônico acaba de trocar o nome de Joice Hasselmann (PSL-SP) pelo do filho do presidente Jair Bolsonaro. A liderança de Joice durou cinco dias apenas.

Mais cedo, deputados do PSL ligados ao presidente Jair Bolsonaro prepararam uma nova lista para pedir a destituição de Joice e a volta de Eduardo Bolsonaro ao cargo. A lista com 28 nomes foi entregue nesta tarde à Secretaria Geral da Mesa da Câmara. Essa é a quarta troca na liderança da bancada na Casa só neste ano.

Na semana passada, o partido suspendeu 14 deputados, o que deu à ala da sigla ligada ao presidente da legenda, deputado Luciano Bivar (PE), a maioria para colocar Joice na liderança, na quarta-feira, 11.

No entanto, na sequência, uma liminar da 4.ª Vara Cível de Brasília derrubou a decisão do diretório nacional do partido. Nesta segunda-feira, então, os bolsonaristas reorganizaram uma nova lista para trazer de volta o filho do presidente ao cargo.