O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro vai participar da convenção de criação de seu novo partido, o Aliança Pelo Brasil, marcada para quinta-feira, 21, em Brasília. Segundo o porta-voz, Bolsonaro vê dificuldades para exercer a presidência da República e acumular o comando do partido, mas, mesmo assim, se colocou à disposição para a função.

Sobre a reunião com o CEO da chinesa Huaweii, Wei Yao, ontem, 18, no Palácio do Planalto, o porta-voz disse que a empresa apresentou as características da tecnologia 5G ao presidente. Segundo Rego Barros, porém, aspectos técnicos dos estudos do 5G são de responsabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

O porta-voz informou ainda que não há perspectiva de que Bolsonaro viaje a Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate, na noite de sábado, 23. Ele informou, no entanto, que Bolsonaro vai torcer pelo time brasileiro.