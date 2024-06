Suzuki Veículos anuncia redução de preços na linha Jimny Sierra

A Suzuki Veículos anuncia, já a partir do mês de junho, um reposicionamento de preços com reduções de até R$ 20 mil em toda a linha Jimny Sierra, o que tornará os modelos da marca ainda mais atrativos para os amantes do autêntico 4×4.

O SUV compacto, conhecido por sua leveza, agilidade e alta capacidade para todos os tipos de terreno, terá valores a partir de R$ 142.990 na versão 4You MT 23/24 e R$ 147.990 no mesmo modelo na linha 2025, enquanto as versões topo de linha 4Style e 4Expedition passarão a ter o valor de R$ 191.990 e R$ 206.990, respectivamente.

Com o reposicionamento de valores da linha Jimny Sierra 2025, as versões passam a ter os seguintes preços a partir de junho:

Jimny Sierra 4You MT 23/24*: de R$ 162.990 por R$ 142.990;

Jimny Sierra 4You MT: de R$ 162.990 por R$ 147.990;

Jimny Sierra 4You AT: de R$ 172.990 por R$ 159.990;

Jimny Sierra 4Sport: de R$ 187.990 por R$ 174.990;

Jimny Sierra 4Style: de R$ 203.990 por R$ 191.990;

Jimny Sierra 4Expedition: de R$ 218.990 por R$ 206.990.

“O anúncio do reposicionamento de preços da linha Jimny Sierra no Brasil vem após negociações com a matriz no Japão e explora um segmento onde o veículo da Suzuki não possui concorrentes diretos, o que o torna ainda mais atraente para aqueles que buscam em um carro muito além de um meio de locomoção, mas um mundo de experiências 4×4”, comenta Mauro Correia, CEO da Suzuki Veículos no Brasil.

O reposicionamento de preços reforça a estratégia a longo prazo da Suzuki Veículos para o mercado brasileiro.

Linha de veículos completa para todas as necessidades

A linha 2025 do Suzuki Jimny Sierra conta com versões apropriadas para conquistar cada tipo de cliente, o que a torna uma das mais versáteis disponíveis no mercado brasileiro. No geral, o Jimny Sierra é muito mais do que um carro, ele é o preferido por aqueles que compartilham seu espírito aventureiro.

A linha 2025 traz novos itens de segurança de série em todas as suas versões como DRL, sendo em led nas versões topo de linha, e alerta de frenagem de emergência em todos os modelos. Para saber todos os detalhes sobre a linha Jimny Sierra 2025 acesse o link: https://www.suzukiveiculos.com.br/. (Foto: Suzuki/Divulgação).