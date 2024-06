Revenda WS Náutica celebra 10 anos, com crescimento de 350%

A WS Náutica, renomada concessionária de embarcações em Balneário Camboriú/SC, comemora este mês uma década de sucesso no mercado náutico. A empresa, famosa por vender as lanchas da Fibrafort, maior fabricante de barcos da América Latina, registrou um crescimento de 350% em vendas nos últimos anos, refletindo a expansão do turismo náutico na região.

Desde sua fundação em 2009, como um negócio autônomo de assistência elétrica naval, a WS Náutica enfrentou desafios comuns, como espaço limitado e recursos financeiros escassos. Em 2014, a empresa deu um passo decisivo ao abrir oficialmente sua loja de barcos, fruto de uma parceria com a Fibrafort, estaleiro com sede em Itajaí com mais de 30 anos no mercado e com mais de 18 mil barcos entregues no mundo.

“Em uma década, vendemos 700 barcos, sendo 400 novos e 300 usados. Um dos nossos modelos mais vendidos até hoje é a Focker 230, um barco completo de entrada que combina cabine, banheiro e plataforma de popa, além de um preço muito acessível,” relata Wyllian Sabino, diretor da WS Náutica. A empresa evoluiu significativamente desde sua inauguração, aprimorando sua estrutura e equipe, que se mantém a mesma desde o início.

“O conceito de atendimento da WS Náutica é baseado em entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções possíveis, seja na venda de embarcações ou na assistência técnica. Este enfoque personalizado e de alta qualidade rendeu à WS Náutica o reconhecimento como concessionária premium todos os anos desde 2018”, destaca o diretor.

Segundo o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú, Thiago Veslasques, houve um crescimento significativo no fluxo de embarcações ancoradas na praia nos últimos anos. “O nosso turismo náutico é extremamente forte. As pessoas descobriram esse tipo de lazer e veem em Balneário Camboriú uma oportunidade excelente para usufruir. Um dos motivos é devido à nossa baía protegida e à proximidade de diversos destinos náuticos”, complementa Veslasques.

Fibrafort

Considerada uma das maiores fabricantes de barcos da América Latina, a Fibrafort foi fundada há mais de 33 anos na cidade catarinense de Itajaí, polo náutico brasileiro, e já possui mais de 18 mil barcos entregues no mundo. Produz a conceituada linha de lanchas Focker, modelos de embarcações premiados e de alta qualidade, com dimensões que variam entre 18 e 42 pés. São indicadas para a navegação e diversão em família. Design inovador, beleza, praticidade e conforto, acabamentos para garantir durabilidade e menos ruído, além de alta performance, estabilidade e manobrabilidade durante a navegação são algumas das características inconfundíveis da marca que segue rigorosas normas internacionais de segurança. (Fotos: WS Náutica/Divulgação).