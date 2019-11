Mal saíram da cadeia, o ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu já começaram a articular uma possível volta do PT ao poder. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os dois se reuniram ainda na noite de sexta-feira (8) no apartamento de um amigo em Curitiba.

Depois de celebrar a liberdade propiciada pela decisão do STF que proíbe a prisão de condenados em 2ª instância, José Dirceu gravou um vídeo agradecendo a militância e conclamando petistas a abandonarem a causa do “Lula Livre”, substituindo-a por algo mais radical: a retomada do poder. “Precisamos deixar claro que nós somos petistas, de esquerda e socialistas”, disse Dirceu.

Lula deixou a prisão, na sede de Curitiba da Polícia Federal, por volta das 17h40 desta sexta-feira (8)

