O presidente Jair Bolsonaro abriu nesta terça-feira (24), os debates da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na sede da organização, em Nova York, nos Estados Unidos. O ponto principal do seu pronunciamento foi a defesa da soberania brasileira e das ações do governo na Amazônia, após a repercussão internacional dos incêndios que vêm ocorrendo na região ao longo dos últimos meses.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou que “não vai brigar com ninguém” na assembleia e disse que fará um discurso objetivo, com foco também nas medidas tomadas pelo governo na economia e em temas como combate à corrupção e segurança pública.

Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral, seguido do presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro chegou na tarde de ontem (23) a Nova York para o compromisso. Pelas redes sociais, o presidente disse que o discurso será “a oportunidade de apresentar ao mundo o Brasil que estamos construindo”.

Programação de Bolsonaro nos EUA

A agenda em Nova Iorque inclui, segundo o Palácio do Planalto, um encontro com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Não estão previstos encontros bilaterais com outros chefes de Estado e a previsão é que o embarque de volta ao Brasil ocorra ainda hoje, por volta das 21h45.

*Com informações da Agência Brasil!