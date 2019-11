Fundada há 66 anos, a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) elegeu neste sábado, 23, com um número recorde (1.559 votos), a sua primeira presidente mulher. A juíza Vanessa Ribeiro Mateus comandará maior entidade estadual de magistrados do País pelos próximos dois anos.

A diretoria executiva será composta ainda por Miguel Petroni Neto, 1º vice-presidente, e Thiago Elias Massad, 2º vice-presidente.

Atual 1ª vice-presidente da Apamagis, Vanessa é titular da 8ª Vara Cível do Fórum João Mendes e foi responsável pela instalação do 1º Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Começou a carreira como juíza de Direito no Estado de São Paulo em 2000 e, depois de se associar a Apamagis em 2013, foi tesoureira da entidade no biênio 2014/2015.

Em nota, a próxima presidente da Apamagis sinaliza que pretende trabalhar para fortalecer o protagonismo político da entidade, em defesa da magistratura, atuando em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, também comandada por uma mulher, a juíza Renata Gil.

Neste sábado foram eleitos ainda integrantes do Conselho Consultivo, Orientador e Fiscal da entidade:

Antonio Raphael Salvador, desembargador aposentado

Cláudio Antonio Soares Levada, desembargador

Érika Silveira de Moraes Brandão, juíza de Socorro

Guiomar Milan Sartori Oricchio, pensionista

Jayme Walmer de Freitas, juiz de Sorocaba

José Rodrigues Arimatea, atual presidente do Conselho e juiz de Franca

Luís Fernando Nishi, desembargador

Maria de Fátima Santos Gomes, juíza de São Paulo

Maria Domitila Prado Manssur, juíza de São Paulo

Pedro Cauby Pires de Araújo, desembargador aposentado

Renzo Leonardi, desembargador aposentado

Roque Antonio Mesquita de Oliveira, desembargador