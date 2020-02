Três policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) que encaminharam uma gestante em trabalho de parto para o Hospital Santa Cruz, em Curitiba, no último dia 22, conheceram na quinta-feira (30), a pequena Lara, filha do casal Diane e Heitor, moradores de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, os soldados Walter Resende de Oliveira e André Luiz Correia e o cabo Fabiano Almeida dos Santos estavam em São José dos Pinhais no último dia 22 e seguiam para Curitiba, quando encontraram Heitor pedindo ajuda, informando que sua esposa estava dando à luz. Segundo os policiais, o casal estava no carro da família, na região Central de São José dos Pinhais e não conseguiria chegar ao hospital, a tempo para o parto. “Era horário de pico, eles estavam longe do hospital e a bolsa havia rompido. Sozinhos, não conseguiriam chegar a tempo”, comenta o cabo Almeida. Na sequência, os policiais colocaram o casal na viatura e se deslocaram até o hospital, onde a pequena Lara nasceu, saudável.

Foto: Divulgação/17 BPM.

O reencontro!

Nesta semana, os policiais foram até a casa da família, no bairro Del Rey, em São José dos Pinhais, para visitar a bebê. Segundo o cabo Almeida, esse foi um fato marcante que ficará eternizado no coração de todos. Sem contar a amizade que eles criaram com o casal. “Digo que foi uma ocorrência que não tem como ser encerrada, pois essa família ficará conosco por muitos e muitos anos. É uma amizade que nasceu entre nossa equipe, a Diane, o Heitor e a pequena Lara. É muito gratificante e emocionante poder fazer parte dessa história”, revela o cabo Almeida.

No encontro, os policiais presentearam a mãe com um vaso de flores e aproveitaram para fazer fotografias com a bebê. “É gratificante poder ver que a Lara está bem, que a família toda está bem”, concluiu o soldado André.

Não é a primeira vez que policiais e guardas municipais estão diretamente ligados com o nascimento inesperados de bebes em Curitiba e região. Em setembro do ano passado, Guardas Municipais fizeram um parto dentro de uma viatura. Em 2014, bombeiros fizeram o parto dentro da ambulância da corporação no bairro Boqueirão.