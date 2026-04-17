PM do Paraná lança nova etapa da Operação Omnis

A Polícia Militar do Paraná lançou nesta quinta-feira (16/04), em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, mais uma etapa da Operação Omnis. A ação de abrangência estadual tem foco na intensificação do policiamento ostensivo e na ampliação de medidas preventivas e repressivas em todo o território paranaense.

O lançamento contou com a presença do subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, que esteve em Ponta Grossa para reforçar a importância da operação no fortalecimento da segurança pública no estado.

A iniciativa busca ampliar a presença policial tanto em áreas urbanas quanto rurais, intensificar a fiscalização e contribuir para a preservação da ordem pública e da tranquilidade da população. Nesta fase, a Operação Omnis concentra ações nas áreas do 4º, 6º e 7º Comandos Regionais de Polícia Militar, com apoio do Comando de Missões Especiais, promovendo uma atuação integrada e estratégica.

A Operação Omnis, termo em latim que significa “tudo” ou “todos”, prevê o reforço do patrulhamento terrestre, aquático e aéreo. Entre as ações estão bloqueios de trânsito, abordagens policiais e fiscalizações de veículos, pessoas e estabelecimentos comerciais.

As atividades são direcionadas para locais com maior circulação de pessoas e regiões com maior incidência criminal, com base em análises estatísticas e dados operacionais da corporação.

O subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, destacou a relevância da operação como instrumento de fortalecimento do policiamento ostensivo.

“A Operação Omnis representa a continuidade de um trabalho estratégico da Polícia Militar do Paraná (PMPR), sendo mais uma etapa de reforço do policiamento em todo o estado. Acompanhamos o lançamento em Ponta Grossa e seguimos empregando inteligência, planejamento e integração das unidades para potencializar os resultados. Nosso objetivo é prevenir crimes, ampliar a sensação de segurança e garantir uma atuação cada vez mais eficiente em benefício da população paranaense.”

Serão empregadas unidades operacionais e especializadas da PMPR em diferentes modalidades, como patrulhamento tático motorizado, motopatrulhamento, policiamento rodoviário, ambiental, costeiro e aeropolicial. A estratégia visa ampliar a capacidade de resposta das equipes e reforçar a presença policial em pontos considerados estratégicos em todo o Paraná.

As ações contam ainda com o apoio de ferramentas de análise criminal e inteligência policial, incluindo sistemas de georreferenciamento e plataformas de gestão de ocorrências, recursos que auxiliam no direcionamento mais eficiente do efetivo policial no território paranaense.