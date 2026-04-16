Quase 400 kg de moedas são retirados das Cataratas do Iguaçu

Uma operação de limpeza nas Cataratas do Iguaçu, realizada na quarta-feira (15/04), resultou na retirada de 383 quilos de moedas do leito do Rio Iguaçu. A ação, conduzida pela concessionária Urbia+Cataratas com apoio de voluntários, também recolheu objetos pessoais como garrafas e óculos.

O volume impressiona e as moedas passarão por uma triagem. Contudo, as equipes de limpeza já constataram que grande parte do material apresenta corrosão severa devido ao tempo de submersão.

Embora o ato de jogar moedas esteja ligado a crenças e pedidos, a prática é proibida e prejudicial. “Os metais podem contaminar a água e afetar diretamente a fauna aquática”, alerta o gerente de sustentabilidade da Urbia+Cataratas, André Franzini.

Trabalho aconteceu com ajuda da estabilidade do nível do rio. Foto: Urbia + Cataratas

De acordo com a concessionária, as moedas mais conservadas e que ainda possuem valor comercial serão usadas em projetos ambientais do parque. A operação foi viabilizada pela estabilidade do nível do rio, garantindo a segurança da equipe no Patrimônio Mundial Natural.

Por que as pessoas jogam moedas na água?

O costume de jogar moedas na água, seja em fontes, rios ou cachoeiras, é uma prática muito antiga ligada à religião e à superstição. Povos da Grécia Antiga e da Roma Antiga, por exemplo, acreditavam que nascentes e cursos d’água eram habitados por divindades ou espíritos. Por isso, lançar moedas ou outros objetos de valor nessas águas era uma forma de oferenda, um gesto simbólico para pedir favores ou agradecer bênçãos.

Durante a Idade Média, o hábito continuou em poços e fontes considerados “mágicos”, mas com caráter mais popular. O sentido religioso também foi dando lugar à superstição: jogar uma moeda passou a representar um pedido pessoal ou desejo de boa sorte.

Atualmente, o costume é mais associado ao turismo e tradição cultural. Um dos exemplos mais famosos é a Fontana di Trevi, em Roma, onde visitantes jogam moedas para simbolizar o desejo de voltar à cidade.