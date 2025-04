Vírus da gripe aumenta quase 500% no Paraná nas últimas três semanas

Segundo dados divulgados pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen), nas últimas três semanas, o número de positividade para o vírus da Influenza A apresentou um aumento de 497,78% no estado. No mês de março, essa taxa era de 0,90% e, nesta semana, chegou a 5,38%.

Os resultados também indicaram que a positividade para casos do vírus sincicial respiratório (VSR) subiu de 6,43% em março para 15,02% em abril. O vírus VSR é responsável por causar infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas.

Durante o inverno, a circulação de vírus como o da Influenza A e o VSR é mais comum. Com esse aumento, é necessário reforçar a importância de cuidados básicos, como lavar as mãos e manter os ambientes arejados, para evitar a propagação de doenças, além de incentivar a vacinação contra esses vírus. No Paraná, a campanha de vacinação está em andamento desde o dia 27 de março.

“A vacina é a principal proteção para evitar contrair a gripe e as complicações da doença, principalmente em crianças e idosos. Estamos sentindo a mudança de temperatura, com dias mais frios. A prevenção é essencial para que os serviços de saúde não sobrecarreguem”, explicou o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

Confira os locais de vacinação contra a gripe em Curitiba

Campanha de vacinação contra gripe no Paraná

Até terça-feira (22), o Paraná havia aplicado 322.008 doses do imunizante, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nesta etapa da campanha, o público-alvo inclui crianças de seis meses a seis anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, professores da educação básica e do ensino superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua e integrantes das forças de segurança.

+ Leia mais Catedral de Curitiba vai realizar missa de sétimo dia do papa Francisco

Também serão contemplados indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo urbano e interestadual, portuários, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade — incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas.

Dados sobre a pesquisa

A pesquisa analisou 3.013 amostras coletadas nos dois meses, sendo 1.881 em março e 1.132 em abril. Os testes também incluíram a detecção dos vírus SARS-CoV-2, Influenza B, rinovírus, metapneumovírus e adenovírus. No entanto, o cenário desses vírus apresentou pouco aumento e registrou até queda nos percentuais.