Unidade de Saúde em bairro populoso de Curitiba vai fechar para reforma

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Unidade de Saúde Oswaldo Cruz, localizada na Cidade Industrial de Curitiba, entrará em reforma a partir da próxima segunda-feira (28) e precisará permanecer fechada durante o período de obras.

Por conta disso, os atendimentos desta unidade estão sendo direcionados, desde terça-feira (22), para as unidades de saúde Nossa Senhora da Luz (R. Emídio Nonato da Silva, 45 – CIC), Taiz Viviane Machado (R. Gastão Natal Simone, 5 – CIC) e Campo Alegre (Av. das Indústrias, 1.749 – CIC).

O investimento na reforma será de R$ 600 mil, provenientes do Tesouro Municipal. As obras serão coordenadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com previsão de durarem cinco meses.

Serviços previstos na obra da Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

A Unidade de Saúde Oswaldo Cruz passará por reforma geral, com implantação de novo layout de recepção, com balcão para atendimento e guichê para cadeirantes; melhoria na ergonomia dos consultórios; implantação banheiros com acessibilidade; instalação de novos lavatórios; adequação da farmácia; adequação de espaço para a sala de utilidades; reforma da sala de vacina; troca de piso e rodapé de paviflex para granitina; pintura interna e externa; execução de pontos elétricos e hidráulicos; substituição da fiação elétrica; instalação de pastilhas nos corredores; instalação de bate-maca; revisão nas esquadrias metálicas; substituição das luminárias.

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz fechada: onde procurar atendimento?

Durante o período de reforma, os usuários da US Oswaldo Cruz podem procurar atendimentos nas unidades a seguir:

Unidade de Saúde Nossa Senhora da Luz (Rua Emídio Nonato da Silva, 45 – CIC)

Unidade de Saúde Taiz Viviane Machado (Rua Gastão Natal Simone, 5 – CIC)

Unidade de Saúde Campo Alegre (Avenida das Indústrias, 1.749 – CIC)