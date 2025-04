Curitiba tem novo local para atendimento gratuito de cães e gatos

O atendimento gratuito para cães e gatos de Curitiba terá mais um endereço, a partir do da próxima segunda-feira, (28). Além do Hospital Veterinário Municipal, os moradores vão poder usar os serviços de atendimento veterinário na HPet Clínica Veterinária, que fica no bairro Boa Vista.



O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, assinou o termo de doação de serviços que vai permitir a parceria entre a Prefeitura e clínica, nesta terça-feira (22). Os moradores que adotarem cães ou gatos no Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) terão atendimento prioritário e vitalício no HPet, assim como já acontece no Hospital Veterinário Municipal.



Como funciona

As inscrições dos animais para atendimento na HPet Clínica Veterinária serão feitas pelo site da Rede de Proteção Animal, na área de eventos, assim como já ocorre para as consultas do Hospital Veterinário Municipal e para os mutirões de castração gratuitos e demais eventos da Rede de Proteção Animal.



As agendas vão abrir uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, a partir do dia 28 de abril.



O HPet é mantido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e foi inaugurado em novembro de 2024. Por meio do termo de doação de serviços ao município de Curitiba, passa a oferecer atendimento médico veterinário gratuito para cães e gatos de moradores de Curitiba. A doação dos serviços veterinários têm o valor inicial de R$ 500 mil, com vigência de 1 ano.



Hospital Veterinário Municipal

O Hospital Veterinário Municipal São Francisco de Assis, no Parque Municipal São Francisco de Assis, iniciou o funcionamento no dia 13 de janeiro deste ano e já promoveu 3 mil consultas gratuitas de cães e gatos de moradores de Curitiba, que geraram um total de 6.500 procedimentos até o momento. Destes, foram 245 atendimentos de maior complexidade, como cirurgias ortopédicas e oncológicas.

