Vinhos avaliados em R$ 500 mil são apreendidos na fronteira do Paraná

Neste domingo (6), a Polícia Federal confiscou 45 garrafas de vinhos estrangeiros em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. Os exemplares, com alguns rótulos raros, foram avaliados em R$ 500 mil. A apreensão ocorreu durante fiscalização da BR-277.

As bebidas estavam sem documentação fiscal e não tinham comprovantes de terem entrado regularmente no país. A abordagem ocorreu de madrugada, a 50 quilômetros de distância da ponte da Amizade, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

No veículo estavam cinco pessoas, dois casais e uma adolescente, moradores de Foz do Iguaçu. O motorista teria afirmado à Receita Federal que os vinhos eram transportados para um amigo no estado de São Paulo. Ele também disse que estava aproveitando a viagem para dar carona aos outros passageiros, que iriam até o município paulista de Pilar do Sul.

Ninguém foi preso, mas o carro e as bebidas foram encaminhados à alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. O órgão irá formalizar representações fiscais que serão encaminhadas para o Ministério Público.