Trânsito no Hugo Lange muda nesta terça: rua fica bloqueada para obra na linha férrea

O trânsito no bairro Hugo Lange, em Curitiba, terá alterações nesta terça-feira (8) e quarta-feira (9), para obras na linha férrea. A rua Augusto Stresser será bloqueada no trecho entre a Presidente Rodrigo Otávio e Prefeito Ângelo Lopes, para corrigir o desnível entre os trilhos e o pavimento asfáltico. A intervenção será feita em conjunto com a Rumo Logística, operadora de ferrovias e pelo Distrito de Manutenção Urbana, da prefeitura.

Na terça, o cruzamento ficará totalmente bloqueado das 8h da manhã às 20h da noite. Durante essas horas, a Rumo irá remover e recolocar os trilhos. A companhia também vai nivelar o lastro, os dormentes e os trilhos.

Já na quarta, a Prefeitura vai fazer a recomposição do pavimento asfáltico. O serviço está previsto para ser feito entre 9h e 16h e o bloqueio do trecho será parcial. A circulação dos veículos será organizada no sistema “pare e siga”.

Conforme a Prefeitura, a intervenção atende reclamações recorrentes dos moradores sobre a transposição de passagem de nível.

Desvios das obras

De acordo com a Prefeitura, para quem vem pela rua Augusto Stresser, a orientação é virar à direita na Fernandes de Barros e, depois, à esquerda na Professor Brandão, seguindo até a Avenida Nossa Senhora da Luz.

Para quem vem da Rua Fagundes Varela, existem duas alternativas para acessar a Itupava: pela Avenida Nossa Senhora da Luz ou Rua Valdívia.

“Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e auxiliar na operação durante a execução dos serviços” ressalta a Prefeitura.