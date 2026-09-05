O que fazer em Curitiba? Fim de semana tem Star Trek, festival coreano e feira gaúcha

O fim de semana de 5 e 6 de setembro tem atrações para diferentes públicos em Curitiba e na Região Metropolitana, com música, gastronomia, cultura pop e eventos tradicionais. Entre os destaques estão a programação gaúcha no bairro CIC, a celebração dos 60 anos de Star Trek no Memorial de Curitiba e shows que revisitam sucessos do emo e do pop punk dos anos 2000.

A agenda também reúne concerto à luz de velas em homenagem ao Linkin Park, festival de música e cultura coreana, apresentações de humor e teatro infantil. Na gastronomia, o Festival Cultural de Primavera Bodebrown e a 33ª Feira da Louça de Campo Largo seguem movimentando a região, enquanto a Maker Faire Curitiba reúne tecnologia, robótica, fabricação digital e atividades gratuitas.

Confira, a seguir, a agenda cultural de sábado (5) e domingo (6):

Shows e espetáculos

Eu Nunca Fui Triste

Imersão de cinco horas nos hinos do emo, do pop punk e do rock que marcaram os anos 2000. Quatro vocalistas se revezam no palco acompanhados por uma banda fixa, interpretando sucessos de bandas como Paramore, Blink-182, My Chemical Romance, Fresno, NX Zero e Forfun.

Data: 5 de setembro de 2026, a partir das 20h.

Local: Changes (Rua Carlos Cavalcanti, 1122)

Ingressos: Disponíveis pelo site Sympla.

Candlelight: Tributo a Linkin Park

Concerto emocionante iluminado por milhares de velas, onde um quarteto de cordas interpreta os maiores sucessos do Linkin Park.

Data: 5 de setembro de 2026, às 19h.

Local: Teatro da FEP (Alameda Cabral, 300)

Ingressos: Disponíveis pelo site da Fever.

Hallyu K Music Fest

Festival dedicado à música e cultura pop coreana. O evento terá apresentação dos artistas Gaho e Jae Cho e dos DJs Mikefly, Daeh, Starlight. A programação ainda conta com gastronomia coreana e asiática e experiências.

Data: 5 de setembro de 2026, a partir das 10h.

Local: Igloo Super Hall (R. Dino Bertoldi, 740)

Ingressos: Gratuitos para os espaços de marcas e área gastronômica. Para os shows, os ingressos estão disponíveis pelo site da DiskIngressos.

Stand-up Comedy com Rodrigo Marques

Apresentação solo de comédia stand-up com o humorista Rodrigo Marques, que integra o elenco do programa A Culpa é do Cabral, do Comedy Central.



Data: 6 de setembro de 2026, às 20h.

Local: D House Curitiba (Rua José Sikorski, 46)

Ingressos: Disponíveis pela plataforma Sympla.

Os Três Porquinhos

Espetáculo teatral infantil baseado no clássico conto dos três porquinhos. Na nova versão, um dos porquinhos é uma porquinha chamada Calabresa, muito inteligente e dedicada. Os outros dois são Pernil e Toicinho.

Data: 5 e 6 de setembro de 2026, às 16h.

Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório – Rua Amintas de Bar)

Ingressos: Disponíveis pela plataforma DiskIngressos.

Vini Pirata e a Concha Mágica

Peça teatral infantil com aventuras no mar e fantasia. Na história, Vini Pirata encontra uma misteriosa concha mágica e parte em uma jornada de música, dança, brincadeiras e descobertas. Ao longo da aventura, o público participa ativamente da narrativa, ajudando os personagens a encontrar soluções.

Data: 6 de setembro de 2026, às 11h.

Local: Centro Artístico Formigueiro (Travessa Nestor de Castro)

Ingressos: Disponíveis pela plataforma Sympla.

Festivais e Gastronomia

Festival Cultural Primavera Bodebrown

Grande festa ocupando a fábrica e a “Rua da Cerveja”, reunindo mais de 40 rótulos de cerveja artesanal, 16 bandas ao vivo, grupos folclóricos e exposição de carros clássicos. LISTA: Sábado (05/09/2026) e Domingo (06/09/2026) [evento de 04/09 a 08/09], Fábrica da Bodebrown (Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer, Curitiba/PR), entrada gratuita.

Data: Até o dia 8 de setembro.

Local: Fábrica da Bodebrown (Rua Carlos de Laet, 1015)

Entrada: gratuita.

33ª Feira da Louça de Campo Largo

Evento tradicional cerâmico com 78 expositores, venda de louças direto de fabricantes com promoções, oficinas de cerâmica, a obra “Dama da Louça” e aulas-show gratuitas de chefs renomados como Claude Troisgros e Manu Buffara na Feira Gourmet.

Data: Até o dia 13 de setembro.

Local: City Center Outlet Premium (Rua João Bertoja, nº 1995, Campo Largo)

Entrada: gratuita.

II Festival Raízes Culturais

Festival multicultural alusivo à Lei do Tradicionalismo Gaúcho e da Mulher Tradicionalista. A programação inclui shows, feira de artesanato e costela fogo de chão.

Data: 5 e 6 de setembro.

Local: Parque dos Tropeiros (Rua Maria Lúcia Locher de Athayde).

Entrada: 1kg de alimento não perecível.

Cultura Pop, Tecnologia e Lazer

Convenção Jornada nas Estrelas (Star Trek)

Encontro de fãs de ficção científica celebrando os 60 anos da franquia Star Trek com painéis e atrações para trekkers. Um dos momentos mais aguardados será o concurso de cosplay, organizado pela equipe Wonder Monsters e coordenado pela maquiadora artística Gélly Unicorn.

Data: 5 e 6 de setembro, das 10h às 19h.

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79)

Entrada: gratuita.

Maker Faire Curitiba 2026

O evento reúne exposições interativas, oficinas práticas, palestras, demonstrações tecnológicas, fabricação digital, robótica, eletrônica, impressão 3D, artes, educação, sustentabilidade, economia circular, cultura DIY (Faça Você Mesmo) e muito mais.

Data: 5 e 6 de setembro, das 10h às 19h.

Local: Teatro UP Experience (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Entrada: gratuita com ingressos pelo Sympla.