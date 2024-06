VÍDEO: Avião vira de ponta-cabeça durante pouso, no Paraná

Um avião de pequeno porte virou de ponta-cabeça durante um pouso no Paraná. A aeronave enfrentou rajadas de ventos fortes, que foram responsáveis pelo capotamento do monomotor. As imagens foram registradas no último sábado (15) na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

Apesar do susto, nenhuma pessoa ficou ferida. O avião iria para uma exposição em um evento da cidade. O vídeo mostra que foram questões de segundos para tudo acontecer.

