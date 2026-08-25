Vereadoras do Paraná que trouxeram canetas emagrecedoras do Paraguai são cassadas

A Câmara Municipal de Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, cassou, na noite desta segunda-feira (24), os mandatos das vereadoras Vanessa Cristina Plata da Silveira (União) e Alexsandra Maria dos Santos Lima (PSD), conhecida como Índia. A decisão foi unânime e teve como fundamento a quebra de decoro parlamentar.

O relatório da comissão que analisou o caso apontou suspeitas de mau uso de bem público e de utilização de uma viagem oficial para finalidades particulares. A denúncia mencionou ainda possível ato de improbidade administrativa relacionado a enriquecimento ilícito.

O processo teve origem em uma denúncia apresentada à Câmara em 3 de agosto, após as duas parlamentares serem abordadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Irati, durante uma viagem oficial a Foz do Iguaçu. Na ocasião, os agentes encontraram quatro ampolas de medicamento à base de tirzepatida no veículo utilizado pelas vereadoras.

As duas estavam em um carro oficial da Câmara e haviam recebido diárias para a viagem. Conforme informações do Portal da Transparência, cada vereadora recebeu R$ 2.123 para custear despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem. O compromisso oficial começou em 28 de julho e terminaria em 31 de julho, data da abordagem.

Vereadoras estavam em viagem oficial

Segundo a justificativa apresentada à Câmara, a viagem a Foz do Iguaçu tinha como objetivo realizar visitas para buscar recursos e investimentos para Contenda. A agenda previa, entre outros compromissos, uma visita às Cataratas do Iguaçu na tarde de 30 de julho.

De acordo com o relatório da comissão responsável pela apuração, a agenda oficial daquele dia teria sido cancelada. A investigação interna apontou, então, uma possível utilização do veículo público e das diárias para atividades particulares para uma visita ao Paraguai.

As vereadoras apresentaram versões diferentes sobre o que ocorreu durante a viagem. Índia afirmou que havia realizado compras, incluindo tênis, roupas e bichos de pelúcia. Vanessa, por sua vez, relatou que teria saído para se encontrar com um homem.

Ainda segundo o relatório, as quatro ampolas encontradas pela PRF estavam enroladas em uma toalha e guardadas dentro de uma sacola de roupa suja, no porta-malas do veículo oficial. Os valores recebidos em diárias foram posteriormente devolvidos pelas vereadoras, conforme consta na apuração realizada pela Câmara.

A reportagem procurou a vereadora Índia e a Câmara Municipal para obter um posicionamento sobre a cassação, mas não recebeu retorno até a publicação. A reportagem também tenta localizar um contato da vereadora Vanessa. O espaço permanece aberto para manifestações.