Paraná responde por 9% dos envios de e-commerce do país; veja o que mais vende

O comércio eletrônico (e-commerce) do Paraná cresceu 17% em envios de pacotes no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O estado ficou entre os três que mais avançaram no país, atrás apenas de Santa Catarina (24%) e Rio Grande do Sul (23%). Os dados fazem parte do Mapa da Logística, levantamento da Loggi que analisa o comércio eletrônico brasileiro.

Mas o dado mais chamativo para quem empreende no Paraná está em outro número: as pequenas e médias empresas (PMEs) paranaenses respondem por 9% de todos os envios de e-commerce do país. A fatia é mais que o dobro da participação das grandes marcas, que somam 4% dos envios nacionais. Ou seja, o crescimento do e-commerce no estado é puxado, principalmente, pelo pequeno empreendedor.

Além disso, o Paraná aparece como o terceiro maior polo de origem de envios do Brasil, considerando negócios de todos os portes. O resultado confirma a força da região Sul no comércio eletrônico nacional: juntos, os três estados sulistas figuram entre os cinco que mais cresceram no primeiro semestre do ano.

Como o pequeno empreendedor está vendendo mais

O levantamento também mostra uma mudança na forma como esses negócios entregam seus produtos. Embora a coleta em domicílio ainda seja o modelo mais usado, representando 61% das operações das PMEs em 2026, o uso de pontos de recebimento – os chamados PUDOs (Pick up and Drop off points) – já responde por 39% dos envios. Isso representa crescimento de 53% no primeiro semestre.

Na prática, isso significa que cada vez mais pequenos vendedores estão levando os pacotes até pontos de coleta, em vez de esperar a retirada em casa, o que agiliza a logística e reduz custos.

“O Paraná tem uma posição estratégica na dinâmica do e-commerce brasileiro, acompanhando o movimento de expansão e diversificação do comércio digital na região Sul. A presença relevante das PMEs mostra que o comércio eletrônico também se desenvolve de forma distribuída pelo estado”, afirma Juliana Fracchia, diretora-executiva de Receitas e Clientes da Loggi.

O que o paranaense mais compra pela internet

Entre as categorias mais vendidas na região Sul no primeiro semestre, vestuário e moda lidera o ranking, seguido por eletrônicos e informática, cosméticos e perfumaria, serviços financeiros e alimentos não perecíveis.

As datas comemorativas também impulsionaram as vendas. As semanas do Dia do Consumidor e do Dia dos Namorados tiveram os maiores volumes de pacotes do semestre, com crescimento de 9% e 4%, respectivamente, entre os grandes negócios. Já a semana do Dia das Mães manteve estabilidade em relação ao ano anterior.

No cenário nacional, o estudo aponta que mais de 17 milhões de quilômetros foram percorridos em entregas ao longo do primeiro semestre. A concorrência entre operadores logísticos também elevou o padrão de serviço: mais de um terço das entregas do país são feitas em até dois dias, e metade, em até três dias.