Nem na geladeira, nem na bancada: este é o melhor lugar para guardar o abacate verde

Comprar um abacate ainda verde é uma alternativa para quem não pretende consumi-lo imediatamente, mas surge uma dúvida comum: onde guardar a fruta para que ela amadureça corretamente? Apesar de a geladeira ser usada para prolongar a conservação de diversos alimentos, ela não é a melhor opção para um abacate que ainda está verde. Nesse estágio, o ideal é mantê-lo em temperatura ambiente, em um local seco e protegido da luz direta.

Segundo Camilla Cordova, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o motivo está no próprio processo de amadurecimento. O abacate é uma fruta climatérica, ou seja, continua amadurecendo depois de ser colhido. Durante essa etapa, ocorrem mudanças naturais na textura, no sabor e no aroma, influenciadas principalmente pela ação do etileno, um hormônio vegetal envolvido no amadurecimento de diversas frutas.

“Quando ainda está verde, o abacate precisa permanecer em condições que permitam a continuidade desse processo. Por isso, a temperatura ambiente costuma ser a melhor escolha. O ideal é deixá-lo em um local ventilado, longe do sol e de fontes de calor”, explica Camilla Cordova.

Por que o abacate verde não deve ser armazenado na geladeira?

Colocar uma fruta ainda verde na geladeira pode fazer com que ela leve mais tempo para atingir a textura e as características esperadas. O ideal é transferi-lo para a geladeira quando já estiver no ponto para consumo, pois a refrigeração ajuda a prolongar a vida útil do alimento. A geladeira é mais útil depois que o abacate já atingiu o ponto de maturação, quando o objetivo passa a ser retardar sua deterioração.

“Se a pessoa comprou o fruto firme e quer acelerar ou simplesmente permitir que ele amadureça naturalmente, é melhor deixá-lo fora da geladeira. Depois que estiver maduro, a refrigeração pode ajudar a conservar a qualidade por mais tempo”, orienta a nutricionista.

E deixar na bancada, pode?

Sim e não, depende do que estará junto nessa bancada. A fruta não deve ficar exposta ao sol ou próxima a equipamentos que produzam calor, como micro-ondas e airfryer. O ideal é escolher um lugar fresco, seco e protegido da luz direta, por isso, a atenção especial a esse local da cozinha. Também vale evitar colocar a fruta em um recipiente fechado ou abafado. A circulação de ar ajuda a reduzir o acúmulo de umidade, que pode favorecer a deterioração da superfície.

O melhor lugar para o abacate amadurecer rapidamente

Para quem precisa que o abacate amadureça um pouco mais rapidamente, existe ainda um recurso simples: colocá-lo em um saco de papel junto com uma banana ou uma maçã madura. Essas frutas liberam etileno e podem aumentar a concentração desse gás ao redor do abacate, acelerando o processo.

“É importante lembrar que esse método acelera o amadurecimento, mas não significa que o alimento ficará pronto imediatamente. O melhor é observar diariamente a textura para evitar que passe do ponto”, afirma Camilla Cordova.

As fruteiras são uma boa opção para o armazenamento. Colocando em um local estratégico da cozinha e seguindo as orientações acima, inclusive junto de outras frutas, é o espaço ideal para guardar o abacate até estar pronto para o consumo.

A textura é um dos principais sinais para saber se o abacate está maduro (Imagem: monshtein | Shutterstock)

Como saber se o abacate está maduro?

A aparência externa nem sempre é suficiente para determinar o ponto ideal. Dependendo da variedade, a casca pode mudar de cor durante o amadurecimento ou permanecer predominantemente verde. Por isso, a textura é um dos principais sinais.

Ao pressionar suavemente a fruta com os dedos, ela deve apresentar uma leve cedência, sem estar excessivamente mole. Uma consistência muito dura indica que ainda está verde, enquanto regiões muito amolecidas, manchas extensas, presença de mofo ou odor desagradável podem indicar deterioração. Outro cuidado importante é não apertar repetidamente o alimento em diferentes pontos. A pressão excessiva pode provocar danos internos e acelerar o aparecimento de áreas escurecidas.

Depois que atingir o ponto de maturação desejado, o fruto pode ser colocado na geladeira para desacelerar sua deterioração. “Depois de aberto, o ideal é consumir o abacate o quanto antes. O armazenamento adequado reduz a exposição ao ar e ajuda a preservar textura, sabor e qualidade, mas não substitui a avaliação do alimento antes do consumo”, finaliza a coordenadora.

Por Priscila Dezidério