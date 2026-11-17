O vereador Mario Hossokawa (PP), ex-presidente da Câmara Municipal de Maringá, no Noroeste do Paraná, é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de “rachadinha”, prática em que servidores públicos são obrigados a devolver parte dos salários recebidos.

Nesta terça-feira (17), a Polícia Civil do Paraná cumpriu seis mandados de busca e apreensão relacionados à investigação, que também envolve dois assessores atuais e um ex-assessor do parlamentar.

As buscas ocorreram no gabinete e na residência de Hossokawa, em imóveis dos outros investigados e na sede de uma empresa da qual o vereador é sócio-proprietário. Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, computadores e documentos que serão submetidos à perícia.

A ação contou com o apoio da Polícia Científica do Paraná e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O procedimento tramita sob segredo de Justiça, e ainda não foram divulgados os valores supostamente desviados nem o período em que as irregularidades teriam ocorrido.

Como funcionaria o esquema investigado?

A suspeita é de que servidores comissionados da Câmara Municipal de Maringá repassassem parte de suas remunerações a terceiros. A prática, conhecida como rachadinha, pode configurar crimes contra a administração pública, dependendo das circunstâncias apuradas.

Os investigadores buscam identificar a movimentação dos recursos e esclarecer a eventual participação dos envolvidos. Os materiais apreendidos poderão contribuir para a análise de possíveis transferências financeiras e comunicações relacionadas ao caso.

Até o momento, não há informações públicas sobre eventuais prisões ou denúncias criminais decorrentes da investigação.

Vereador nega irregularidades

A defesa de Mario Hossokawa afirmou que o parlamentar foi surpreendido pela operação e negou a existência de irregularidades.

“Só com acesso à investigação poderemos entender do que de trata”, declarou o advogado Bruno Brandão, responsável pela defesa do vereador, em entrevista à imprensa.

A Câmara Municipal de Maringá também se manifestou sobre a operação. Em nota oficial, informou que “está colaborando com as autoridades responsáveis para o cumprimento da medida judicial”.

Como o processo está sob sigilo, os detalhes das suspeitas e os elementos que motivaram as buscas ainda não foram divulgados. A investigação deverá esclarecer se houve desvio de recursos públicos e qual teria sido a participação de cada um dos envolvidos.