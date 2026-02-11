Verão Maior Paraná público e aprovação recordes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná 2026 encerrou com números expressivos, segundo pesquisa do IRG divulgada nesta quarta-feira (11). O projeto do Governo do Estado alcançou 89% de aprovação entre os paranaenses que o conhecem, um aumento em relação aos 85% registrados em 2025.

O levantamento, que ouviu 2 mil pessoas por telefone entre 30 de janeiro e 9 de fevereiro, revelou que a aprovação geral do projeto subiu de 65% para 74%, enquanto a desaprovação caiu de 32% para 25%. O conhecimento sobre o Verão Maior Paraná também cresceu, passando de 39% para 52% dos entrevistados.

A participação nas atividades esportivas e recreativas aumentou significativamente, atingindo 39% – um crescimento de 10 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Uma pesquisa separada, realizada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) com 5.190 pessoas, mostrou boa avaliação dos serviços prestados, com destaque para a segurança pública no Litoral e a hospitalidade nas praias de rio.

A programação de shows do Verão Maior Paraná 2026 bateu recordes de público, reunindo 2,56 milhões de pessoas no Litoral do Paraná em 38 apresentações gratuitas. Matinhos concentrou 88% desse público, com 2,26 milhões de espectadores, um aumento de 53% em relação a 2025.

Os postos fixos do projeto registraram 2,3 milhões de atendimentos durante a temporada. O impacto econômico também foi significativo, com um incremento estimado de R$ 110 milhões no PIB do Litoral, segundo cálculos do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).