Verão Maior Paraná 2026 tem primeiros shows agendados; confira!

Se você curtiu a programação de shows do verão passado no Paraná, é bom se preparar para o que vem por aí em 2026. Luan Santana, João Neto & Frederico e Michel Teló são as primeiras atrações confirmadas da programação, que neste ano promete ser maior e até com artistas internacionais. As demais atrações ainda estão em negociação.

O sertanejo Luan Santana, por exemplo, deve repetir o sucesso desta temporada, quando arrastou cerca de 135 mil pessoas para as areias da orla de Matinhos, recém ampliada após a engorda da praia.

+ Veja mais: Aeroporto de Guaratuba terá obra de R$ 33 milhões: pista maior para aviões de maior porte

A primeira-dama do estado, Luciana Massa, postou um vídeo em seu perfil no Instagram dando spoilers das datas em que as principais atrações subirão ao mega palco montado próximo ao Pico de Matinhos. De quebra, pediu sugestões aos seis seguidores de atrações para os shows.

“Eu sei que vocês querem um spoiler disso aqui (aponta para o local onde ficou o palco). Como vocês imaginam, pra fazer um evento desse tamanho, precisamos ter cuidado antes de divulgar. Deixar tudo redondinho para uma grande festa. Vou convidar novidade fresquinha. Os show serão em cinco finais de semana, do dia 9 de janeiro, até o dia 8 de fevereiro. Já dá pra sentir um gostinho do Verão Maior Paraná por aí. Me contem, quem você quer ver aqui nos nossos shows?”, disse Luciana.

+ Veja mais: Panetone com banana? Gigante dos chocolates lança Panettone Caribe

Se os shows forem sexta, sábado e domingo, ele serão nos seguintes dias:

9/01, 10/01 e 11/01

16/01, 17/01 e 18/01

23/01, 24/01 e 25/01

30/01, 31/01 e 1º/02

6/02, 7/02 e 8/02

Também está na programação um evento de lutas, chamado Verão maior Fight Show, no dia 2 de janeiro, e uma Caça ao Tesouro, no balneário de Shangrilá, no dia 1º de fevereiro.