Aeroporto de Guaratuba terá obra de R$ 33 milhões: pista maior para aviões de maior porte

No Litoral do Paraná, o aeroporto municipal de Guaratuba passará por uma obra de reforma e ampliação para adequar a estrutura às normas da aviação e atrair mais turistas. O investimento é de R$ 33 milhões, com recursos do Governo do Estado.

O projeto, apresentado nesta terça-feira (26), prevê a ampliação da pista de 1.000 para 1.300 metros de comprimento e de 18 para 23 metros de largura. Com isso, o aeroporto ficará adequado às normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para aeronaves de maior porte, como o ATR 42-300, utilizado em rotas curtas por companhias aéreas como a Azul e a Voepass, que encerrou as atividades em junho.

Também está prevista a construção de uma área de segurança (resa), de uma pista de acesso de serviços com 213 metros e de uma área de retorno para aeronaves, de 1.962 metros quadrados. Esses itens não existem atualmente no local. A segurança também será reforçada com a substituição da cerca existente por tela galvanizada e muro de concreto.

O pátio será duplicado, chegando a 4,8 mil metros quadrados, suficiente para receber até duas aeronaves simultaneamente. O projeto prevê ainda estudos ambientais para avaliar possíveis impactos da ampliação, como supressão vegetal e fragmentação de habitats, além da necessidade de desapropriações em áreas vizinha

A sinalização horizontal receberá pintura retroreflexiva, com cores distintas para pista e taxiways (faixas de ligação que permitem o deslocamento das aeronaves entre a pista e o pátio), aumentando a visibilidade e a segurança operacional.

Outro avanço será o novo sistema de balizamento noturno, com luminárias em LED nas cabeceiras e taxiways. A tecnologia vai permitir operações em períodos noturnos e em condições climáticas adversas. Atualmente, a pista opera apenas em condições visuais.

O aeroporto fica a 4,5 quilômetros do Centro da cidade e é usado principalmente para voos domésticos e de aviação regional. Pela localização, o espaço tem acesso facilitado pela PR-412 e pela Avenida Damião Botelho de Souza, movimentadas especialmente na alta temporada.

Quando começam as obras?

Com a conclusão do projeto, ele será encaminhado para a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, responsável pela contratação da empresa executora e pela fiscalização. Segundo o secretário, os recursos já estão reservados no orçamento.

A reforma e ampliação do aeródromo de Guaratuba integra o pacote de melhorias no Litoral. A maior intervenção é a construção da Ponte de Guaratuba, que já passou de 70% de execução com a instalação dos cabos do trecho estaiado.

Outro projeto em andamento é a revitalização das praias Central, Caieiras e Prainha, que devem receber obras de engorda da faixa de areia em 4,7 quilômetros, novos sistemas de drenagem, calçamento com ciclovia, pistas de corrida, caminhada e paisagismo.

