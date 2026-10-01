Vento de 82 km/h derruba estrutura e danifica Terminal de Londrina

A força dos ventos registrados na manhã desta quinta-feira (1º) provocou danos à estrutura do Terminal Rodoviário de Londrina, no Norte do Paraná. Segundo registros das estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma rajada chegou a 82,1 km/h às 5h45.

A maior parte dos danos ocorreu ao lado das plataformas de embarque dos ônibus de turismo e dos ônibus metropolitanos que atendem as demais cidades da região. Toda a proteção lateral foi parcialmente derrubada.

A área, revestida com vidros, teve janelas quebradas e estruturas de ferro danificadas. Segundo informações apresentadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC, os embarques precisaram ser deslocados para outra plataforma do terminal para que os serviços pudessem continuar.

Em outras áreas da cidade, seis ocorrências relacionadas à força dos ventos foram registradas. Segundo a Prefeitura de Londrina, também houve destelhamentos e quedas de árvores.

Novos dados ainda podem ser contabilizados ao longo do dia. “As equipes da Defesa Civil, CMTU e Corpo de Bombeiros já estão em campo para atendimento das ocorrências e levantamento dos impactos”, informou a Prefeitura.

Sequência de temporais no Paraná

Desde sábado (27), 50 municípios do Paraná já registraram ocorrências relacionadas às chuvas. Segundo dados da Defesa Civil Estadual, mais de 14 mil pessoas foram afetadas, sendo 366 desabrigadas. Uma pessoa morreu e mais de 3 mil casas foram danificadas.

Nesta quinta-feira, os volumes de chuva permaneceram abaixo dos 22 milímetros. A intensidade das rajadas de vento, porém, continua alta. Além de Londrina, outras cidades registraram ventos fortes durante a manhã: Cambará teve rajada de 55,1 km/h às 6h45; Cornélio Procópio, de 66,2 km/h às 6h30; Santo Antônio da Platina, de 73,1 km/h às 7h; e Telêmaco Borba, de 55,4 km/h às 6h45.