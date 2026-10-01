Veja o que muda na conta de água da Sanepar a partir de hoje; tá mais barata e diferente

A partir de 1º de outubro, quem recebe a fatura da Sanepar no Paraná vai se deparar com uma transformação completa no documento. Além de aplicar o abatimento automático de 25% na tarifa mínima para quem consome até 5 metros cúbicos, a companhia estreia um modelo de conta pensado para acabar com a complicação e facilitar o dia a dia das famílias na hora de organizar as contas do mês.

A grande novidade está na forma como as informações são apresentadas. No novo visual, o cliente não precisa mais procurar em letras miúdas para saber o essencial: o número da matrícula do imóvel, a data de vencimento e o valor final a ser pago ganham destaque absoluto logo no topo do papel. Pensando em quem usa o boleto como comprovante de endereço, o cabeçalho foi adaptado para permitir, em breve, a inclusão do nome do cônjuge e o endereço completo da residência.

Outra mudança importante está na tabela de medição. O campo “Consumo Faturado” foi redesenhado para que o morador entenda exatamente quanto gastou de água de forma simples e transparente, acompanhando os números registrados pelo hidrômetro sem mistério.

A organização também melhora para quem tem pendências ou variações atípicas no consumo. A Sanepar eliminou o envio de cartas ou notificações avulsas em separado. A partir de agora, um campo exclusivo de “Avisos” impresso no próprio corpo da fatura reúne todas as pendências ou alertas do mês, permitindo resolver a situação consultando apenas o último documento recebido.

Além do abatimento automático na taxa mínima, fatura de outubro ganha tom rosa em alerta à prevenção do câncer de mama. / Foto: Divulgação Sanepar.

O abatimento financeiro na tarifa vem de recursos obtidos pela Sanepar após uma disputa judicial de mais de 30 anos com a União, referente a cobranças indevidas de Imposto de Renda na década de 1990. Para garantir os 25% de desconto na faixa básica, o morador não precisa realizar nenhum tipo de recadastramento — a redução é aplicada no ato do pagamento e vem detalhada na aba de “Informações Adicionais”.

A reformulação já prepara a estrutura da fatura para os padrões da Reforma Tributária e, durante todo o mês de outubro, a conta será impressa na cor rosa em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama.