BR-376 é totalmente bloqueada na Serra do Mar; veja situação das rodovias nesta quinta

As rodovias do Paraná registram uma quinta-feira (1º) de grandes retenções, bloqueios de pista e obras programadas do Litoral ao Sudoeste. O principal destaque da manhã é o bloqueio total da BR-376 em direção a Santa Catarina devido a um incêndio em caminhão carregado com conhaque na Serra do Mar.

Na Região Metropolitana de Curitiba, haverá operação especial com içamento de vigas na BR-277 à tarde e obras noturnas na PR-407 em Paranaguá, além de detonações de rochas no trecho da PRC-466 e liberações parciais na Estrada da Ribeira (BR-476).

A orientação das autoridades e concessionárias é para que os motoristas reduzam a velocidade, mantenham distância de segurança e antecipem os deslocamentos para evitar congestionamentos.

Bloqueio Total na Serra do Mar (BR-376)

BR-376 /Guaratuba (km 681 e km 662)

Pista totalmente interditada no sentido Santa Catarina devido a um incêndio em carreta no km 681, em Guaratuba. Como medida de segurança, o tráfego também foi bloqueado no km 662, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Não há previsão de liberação e o trecho já acumulava cerca de 8 km de fila às 8h20 desta manhã. Segundo as informações preliminares, há risco de incêndio no trecho.

Obras, Içamento de Vigas e Intervenções Urbanas

BR-277/Curitiba (Jardim das Américas)

Nesta quinta-feira (1º), das 13h às 18h, a concessionária realiza a operação de içamento de vigas no km 83, sentido Curitiba, para a ampliação do viaduto do Jardim das Américas.

A faixa 2 (direita) ficará interditada, com o fluxo fluindo apenas pela faixa 1 (esquerda). Estão previstas interdições temporárias e totais do fluxo de veículos sob o viaduto durante o posicionamento das estruturas. A programação pode ser alterada em caso de chuvas.

PR-407/Paranaguá (Alça de Acesso)

Devido ao adiamento causado pelo clima na noite de quarta-feira (30), as obras de pavimentação na alça de acesso de Paranaguá (km 01) foram reprogramadas para a noite de quinta-feira (1º) e madrugada de sexta-feira (02), entre 21h e 05h.

A alça de acesso ao município ficará interditada na pista sentido BR-277.

Detonação de Rochas e Pare e Siga no Interior

PRC-466 (Pitanga a Turvo)

Interdição total do tráfego programada para esta quinta-feira (1º), das 14h às 17h, nos quilômetros 201, 213 e 218, no trecho entre Pitanga e Turvo, para serviços de desmonte de rochas com explosivos.

Aviso para sexta-feira (02/10): A interrupção ocorrerá no km 223, próximo ao acesso principal de Turvo, também das 14h às 17h.

PR-182 (Manfrinópolis a Salgado Filho)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) realiza serviços de recuperação profunda do pavimento com remendos superficiais e aplicação de asfalto (CAUQ) entre o km 549 e o km 550.

Operação em sistema Pare e Siga de forma contínua. As obras seguirão em direção a Salgado Filho nas próximas semanas, devendo atender no futuro o trecho até Flor da Serra do Sul com microrrevestimento e nova sinalização.

Liberação Parcial na Estrada da Ribeira (BR-476)

BR-476 e Vale do Ribeira (Adrianópolis/Tunas do Paraná/Bocaiúva do Sul)

Após bloqueios totais nos últimos dias, o tráfego na Estrada da Ribeira foi parcialmente restabelecido em pontos críticos e opera agora em sistema Pare e Siga (meia pista) devido às obras de reparo nas seguintes áreas:

km 6 (Adrianópolis) – Bloqueio parcial por obras de contenção de erosão.

(Adrianópolis) – Bloqueio parcial por obras de contenção de erosão. km 14,5 (Adrianópolis) – Tráfego em meia pista em trecho de queda de barreira.

(Adrianópolis) – Tráfego em meia pista em trecho de queda de barreira. km 46 (Tunas do Paraná) – Liberação parcial após desobstrução da pista.

(Tunas do Paraná) – Liberação parcial após desobstrução da pista. km 87,8 (Bocaiúva do Sul) – Pista parcialmente interditada para manutenção.