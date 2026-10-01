Paraná tem 286 cidades em estado de alerta para forte temporal; Veja a lista

A quinta-feira (1º) segue com possibilidade de chuva em boa parte do Paraná, especialmente no Leste e no Norte do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos de perigo potencial para tempestades no estado. Em Curitiba, a quinta-feira registra mínima de 14 ºC e máxima de 20 ºC, com volume de chuva acumulado estimado em 16 mm.

Segundo os alertas emitidos pelo Inmet, é possível que regiões do Paraná tenham volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, além de baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos, estragos em plantações e queda de galhos de árvores.

A instabilidade atinge com mais intensidade o Leste (Região Metropolitana de Curitiba e Litoral), os Campos Gerais e o Noroeste na madrugada e pela manhã, com melhora gradual no período da tarde. Na faixa norte paranaense, o tempo fica instável durante praticamente todo o dia, com risco de chuvas mais expressivas e tempestades pontuais nos horários de maior aquecimento.

“As precipitações ocorrem especialmente na faixa leste e norte. No leste, entre a região de Curitiba e litoral, Campo Gerais e no noroeste, a chuva se concentra no período da manhã, com melhora gradual a partir da tarde. Já no norte, fica instável ao longo de praticamente todo dia, sendo que no período de maior aquecimento, há possibilidade de chuva mais expressiva e tempestades pontuais”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Por outro lado, a maior parte do Oeste e Sudoeste tem tempo estável, variação de nebulosidade e temperaturas mais elevadas, perto de 28 °C.

À noite, o ingresso de uma massa de ar mais frio provoca declínio térmico no Sul, Centro e Leste. Segundo o meteorologista Samuel Braun, “as mínimas do dia ocorrem próximo à meia-noite com temperaturas próximas dos 10 graus entre Palmas e General Carneiro”.

Para a sexta-feira (2), o declínio se acentua no amanhecer, com marcas abaixo de 10 °C no Sul e máximas perto de 16 °C na RMC, sob céu encoberto e garoa ocasional.

Lista com as 286 cidades do Paraná em risco de temporal forte, segundo o Inmet:

Abatiá, Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Alvorada do Sul, Amaporã, Anahy, Andirá, Antonina, Antônio Olinto, Apucarana, Arapongas, Arapoti, Arapuã, Araruna, Araucária, Ariranha do Ivaí, Assaí, Assis Chateaubriand, Astorga, Atalaia, Balsa Nova, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Barra do Jacaré, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Boa Esperança, Boa Ventura de São Roque, Bocaiúva do Sul, Bom Sucesso, Borrazópolis, Braganey, Brasilândia do Sul, Cafeara, Cafelândia, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambará, Cambé, Cambira, Campina Grande do Sul, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Campo do Tenente, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Carambeí, Carlópolis, Cascavel, Castro, Catanduvas, Centenário do Sul, Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colombo, Colorado, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Contenda, Corbélia, Cornélio Procópio, Coronel Domingos Soares, Corumbataí do Sul, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Cruzmaltina, Curitiba, Curiúva, Diamante do Norte, Diamante do Sul, Douradina, Doutor Camargo, Doutor Ulysses, Engenheiro Beltrão, Espigão Alto do Iguaçu, Esperança Nova, Farol, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Fernandes Pinheiro, Figueira, Floraí, Floresta, Florestópolis, Flórida, Formosa do Oeste, Foz do Jordão, Francisco Alves, Fênix, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, Goioxim, Grandes Rios, Guairacá, Guapirama, Guaporema, Guaraci, Guaraqueçaba, Guaraniaçu, Guarapuava, Guaratuba, Guamiranga, Guaíra, Ibaiti, Ibema, Ibiporã, Icaraíma, Iguaraçu, Iguatu, Imbaú, Imbituva, Inajá, Indianópolis, Inácio Martins, Ipiranga, Iporã, Iracema do Oeste, Irati, Iretama, Itaguajé, Itambaracá, Itambé, Itaperuçu, Itaúna do Sul, Ivaí, Ivaiporã, Ivaté, Ivatuba, Jaboti, Jacarezinho, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japira, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Jataizinho, Jesuítas, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Juranda, Jussara, Kaloré, Lapa, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Leópolis, Lidianópolis, Loanda, Lobato, Londrina, Luiziana, Lunardelli, Lupionópolis, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Mandirituba, Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Maria Helena, Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz, Maripá, Maringá, Marquinho, Marumbi, Matinhos, Mato Rico, Mauá da Serra, Mercedes, Mirador, Miraselva, Moreira Sales, Morretes, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova América da Colina, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esperança, Nova Fátima, Nova Laranjeiras, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Santa Bárbara, Nova Santa Rosa, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ortigueira, Ourizona, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Palmital, Palotina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranaguá, Paranapoema, Paranavaí, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Perobal, Pérola, Piên, Pinhais, Pinhalão, Pinhão, Piraí do Sul, Piraquara, Pitanga, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Porto Amazonas, Porto Barreiro, Porto Rico, Porto Vitória, Prado Ferreira, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Prudentópolis, Quatiguá, Quatro Barras, Quatro Pontes, Quarto Centenário, Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Quinta do Sol, Quitandinha, Rancho Alegre, Rancho Alegre D’Oeste, Rebouças, Reserva, Reserva do Iguaçu, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rio Azul, Rio Bom, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Rolândia, Roncador, Rondon, Rosário do Ivaí, Sabáudia, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Maria do Oeste, Santa Mariana, Santa Mônica, Santa Tereza do Oeste, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Caiuá, Santo Antônio do Paraíso, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São Jerônimo da Serra, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São João do Triunfo, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São José da Boa Vista, São José dos Pinhais, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São Sebastião da Amoreira, São Tomé, Sapopema, Sarandi, Saudade do Iguaçu, Sengés, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Tamarana, Tamboara, Tapejara, Tapira, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Terra Roxa, Tibagi, Tijucas do Sul, Toledo, Tomazina, Tunas do Paraná, Tuneiras do Oeste, Tupãssi, Turvo, Ubiratã, Umuarama, Uniflor, União da Vitória, Uraí, Ventania, Virmond, Wenceslau Braz e Xambrê.